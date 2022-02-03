العثور على 12 جثة متجمدة على الحدود التركية اليونانية

رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم الخميس عن العثور على 12 جثة متجمدة لطالبي لجوء من أصل 22 شخص أجبرتهم اليونان على العودة إلى الحدود التركية بعد خلع ملابسهم وتركهم في العراء.وأوضح في تصريح صحفي اليوم، ان الاتحاد الأوروبي عاجز وضعيف وغير إنساني"، ووصف حرس الحدود اليوناني بقاتل الضحايا في حين ولم يتم تحديد جنسيات الضحايا حتى الآن.يشار إلى أن حوادث إعادة طالبي اللجوء من اليونان تكررت، عقب سلبهم مقتنياتهم الشخصية من جوالات وأموال، كذلك إجبارهم على خلع ملابسهم وأحذيتهم وتركهم عرضة للبرد الشديد والظلام الدامس دون مراعاة حقوقهم كبشر.ويذكر أن اللاجئين خاصة الفارين من الأحداث السورية، يعانون خلال عبورهم إلى دول الاتحاد الأوروبي الكثير من الصعوبات، وقد تصل في بعض الأحيان إلى الموت بسبب حوادث الغرق والسير، ناهيك عن استخدام القوة المفرطة من قبل حرس الحدود في كثير من الأحيان.