شؤون فلسطينية

المالية والمواصلات بغزة تعلنان آلية تنفيذ قرار الحكومة بتخفيض الضريبة المركبات التجارية

المالية والمواصلات بغزة تعلنان آلية تنفيذ قرار الحكومة بتخفيض الضريبة المركبات التجارية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارتا المالية والمواصلات في قطاع غزة، عن آلية تنفيذ قرار الجهات الحكومية الخاصة بالمركبات التجارية ضمن خطة الحكومة الفلسطينية للتخفيف عن كاهل المواطن في قطاع غزة وضبط الحالة المرورية وتنظيم قطاع النقل بما يخدم المصلحة العامة.

وأكد هيثم مشتهى مدير عام ضريبة القيمة المضافة عن زيادة نسبة خصم الضريبة المضافة للمركبات التجارية لتصل إلى 80%.

وتابع مشتهى بالقول إن هذا القرار ساري من تاريخ الأول من فبراير ويستمر لمدة شهرين، موضحاً أن إدارته سوف توفر كافة التسهيلات للمواطنين خلال إجراء معاملاتهم بالإضافة إلى العديد من التسهيلات الأخرى.

ومن المقرر أن يشمل القرار زيادة نسبة الخصم لتصل إلى 80% للمركبات التجارية والتي تحمل رقم تمييز " 10 " " 12 " " 14"، وكذلك المركبات التجارية التحديد " غير المسجلة على الملف رقم تمييز 16 " و " 18"

بدورة أوضح أ. خليل الزيان مدير عام العلاقات العامة والإعلام بوزارة النقل والمواصلات أن هذا القرار ينبع من حرص الحكومة للتسهيل على المواطن في قطاع غزة والسعي قدما في مساعدة هذه الفئة من المجتمع والتي تعتبر ذات أهمية كبيرة، حيث تعرضت هذه الفئة للعديد من الإشكاليات المالية وأزمات مختلفة بسبب الحصار الإسرائيلي والعدوان المتكرر على قطاع غزة وجائحة كورونا.

وأضاف أن القرار ذو بعد اقتصادي لجميع الفئات ومن أجل الاستفادة من حملة التخفيضات التي أطلقتها الحكومة منذ عدة أشهر على رسوم الترخيص.

ودعا الزيان أصحاب المركبات التجارية لسرعة إنجاز معاملاتهم للاستفادة من قرار التخفيضات لدى وزارة النقل والمواصلات والذي ينتهي نهاية الشهر الجاري، حيث يشمل تخفيض تجديد ترخيص والديون المتراكمة للمركبات التجارية بنسبة 50%.

من جانبه شكر أ. ناهض شحيبر رئيس جمعية النقل الخاص الحكومة على هذه المبادرة والتي تخدم عدد كبير من أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وهذا يدل على حرص الحكومة في التخفيف عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها القطاع.

وأكد شحيبر أن الجمعية ووزارة المالية اتفقا على أن تقوم شركات النقل الخاصة العاملة على المعابر بتوفير خلو طرف بدءا من 1 فبراير لتسهيل دخولهم المعابر.

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