ارتفاع كبير بعدد إصابات فيروس (كورونا) في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الصحة بغزة، أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة بفيروس "كورونا"، اليوم الخميس، فيما سجلت 3321 إصابة جديدة، وتعافي 250 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأفادت الوزارة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، إنها أجرت 7641 فحصاً مخبرياً خلال ال 24 ساعة الماضية، ليرتفع اجمالي تراكمي للمصابين 211367 إصابة منها 19171 حالة نشطة.وارتفع اجمالي المتعافين إلى 190423 حالة، وعدد الوفيات 1773 وفاة، بينما بلغت الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 144 حالات منها 63 إصابة خطيرة وحرجة.وأشارت إلى أن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 1957960 جرعة وأن الاشخاص الذين تلقوا اللقاح 593004 شخصا.