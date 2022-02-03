شؤون فلسطينية

المرور بغزة توضِّح حالة الطرق اليوم الخميس

المرور بغزة توضِّح حالة الطرق اليوم الخميس
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة بغزة، صباح يوم الخميس، أن هناك حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.

وأشارت إلى أن البلاد تتعرض لمنخفض جوي شديد مصحوب بالرياح والأمطار، منوهة إلى مستخدمي الطريق السير بحذر مع إبقاء إضاءة المصابيح لاتضاح الرؤية وكذلك تفقد عمل المساحات وعدم السرعة.

كما نوهت إلى استمرار الأعمال على الطريق في بعض الأماكن بسبب تجهيز بنية تحتية، داعية السائقين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر الكافيين أثناء السير في تلك المناطق.

وأفادت بأن أعمال إزالة برج الجوهرة مستمرة، مع وجود إغلاق كلي لشارع الجلاء "السايد الغربي" من مفترق أبو ايوب الأنصاري حتى ضبيط، وإعادة فتح شارع الوحدة "السايد الشمالي" من مفترق الوحدة 2000 حتى ضبيط.

ودعت المواطنين عند حدوث أي حادث مروري يمكنك التواصل مع العمليات المركزية أو الإتصال على الرقم 177، مشيرة إلى استقبال الشكاوى والملاحظات والاستفسارات عبر تطبيق واتس أب على الرقم 00972594100640.

وعلى صعيد آخر، أعلنت إدارة المرور والنجدة بالشرطة، صباح الخميس، أن حوادث 6 سير وقعت في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت شرطة المرور أن الحوادث خلفت إصابتين إحداهما متوسطة والأخرى بجروح طفيفة، مبينة أن أضرارًا مادية وتلفيات وقعت في 9 مركبات ومكونات الطريق جراء تلك الحوادث.

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