قوات الاحتلال تداهم منازل المواطنين وتشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر يوم الخميس، حملة مداهمات وتفتيش بمنازل المواطنين في الضفة الغربية المحتلة.وأفادت مصادر محلية، أنّ قوات الاحتلال شنّت حملة اعتقالات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، وعرف منهم:1. المحرر أدهم رفيق شواهنة- كفر ثلث قرب قلقيلية2. مهيب أبو صلاح- طوباس3. معتز كايد خلف- دير استيا قرب سلفيت4. عمر أحمد عودة- حبلة جنوب قلقيلية5. المحرر مصطفى الحسنات- مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم6. المحرر رامز اللحام- مخيم الدهيشة