شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تداهم منازل المواطنين وتشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

قوات الاحتلال تداهم منازل المواطنين وتشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر يوم الخميس، حملة مداهمات وتفتيش بمنازل المواطنين في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أنّ قوات الاحتلال شنّت حملة اعتقالات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، وعرف منهم: 

1. المحرر أدهم رفيق شواهنة- كفر ثلث قرب قلقيلية
2. مهيب أبو صلاح- طوباس
3. معتز كايد خلف- دير استيا قرب سلفيت
4. عمر أحمد عودة- حبلة جنوب قلقيلية
5. المحرر مصطفى الحسنات- مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم
6. المحرر رامز اللحام- مخيم الدهيشة

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