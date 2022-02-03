تعرف على تفاصيل المنخفض الجوي الذي يضرب فلسطين

رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس، غائما جزئيا وباردا إلى بارد نسبي نهارا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث تبقى حول معدلها السنوي العام، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو شديد البرودة ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار فوق بعض المناطق، الرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.وتتأثر البلاد يوم غد الجمعة بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة، لذا يكون الجو غائم جزئيا الى غائم عاصفا وباردا الى شديد البرودة ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، وبمشيئة الله في ساعات الصباح تسقط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى وخلال ساعات المساء تمتد الى بقية المناطق، ويشتد هطول الأمطار لتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد احيانا، الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا تكون مثيرة للغبار والبحر مائجا.السبت: يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائم جزئيا الى غائم وباردا الى شديد البرودة ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية وبمشيئة الله تسقط زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا، الرياح غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجا.وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم الأحد غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو وباردا الى شديد البرودة خاصة فوق المناطق الجبلية حيث تبقى درجات الحرارة اقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خلال فترة تأثر البلاد بالمنخفض الجوي من خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح، ومن خطر التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية.