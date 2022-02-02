بيني غانتس: إسرائيل قدمت اقتراحاً الأسبوع الماضي لتقديم مساعدة موجهة للجيش اللبناني

رام الله - دنيا الوطنقال وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، إن إسرائيل قدمت الأسبوع الماضي بواسطة مسؤولين في الجيش الإسرائيلي، اقتراحاً من خلال (يونيفيل) لتقديم مساعدة موجهة للجيش اللبناني.وأضاف في كلمة مسجلة في المؤتمر السنوي لمعهد دراسات الأمن القومي، بأن "لبنان للأسف منطقة عدم استقرار، والمواطنون اللبنانيون ليسوا أعداءنا، لهذا السبب عرضت المساعدة للبنان أربع مرات هذا العام، بما في ذلك في الأسبوع الماضي في طلب أرسل إلى قائد (يونيفيل)".وتابع غانتس: نحن نركز على مساعدة الجيش اللبناني الذي يعاني من نقص الإمدادات الأساسية وفقد أكثر من 5000 جندي تركوا الخدمة، في مقابل تقوية حزب الله بدعم مباشر من إيران، وفق تعبيره.