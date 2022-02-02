دولي

إسرائيل: غضب في المستوى السياسي من تصريحات غانتس بشأن لبنان

إسرائيل: غضب في المستوى السياسي من تصريحات غانتس بشأن لبنان
بيني غانتس
رام الله - دنيا الوطن
قالت (القناة 12) الإسرائيلية، في وقت متأخر من مساء اليوم الأربعاء، إن هناك غضباً في المستوى السياسي، في إسرائيل من تصريحات وزير الجيش، بيني غانتس، بشأن لبنان.

وأضافت بأن مسؤولين سياسيين فوجئوا من تصريحات غانتس الليلة، بأنه قدم عرضاً لمساعدة الجيش اللبناني.

وتابعت: في الساعات القليلة الماضية، كان هؤلاء المسؤولون يحاولون فهم ما هو بالضبط الاقتراح الذي يزعم غانتس أنه قدمه لمساعدة الجيش اللبناني.

وأكد القناة بأنه في المستوى السياسي يقولون إنهم ليسوا على دراية بالمقترح الذي تحدث عنه الوزير بل ويقولون إن "الهيئات التي تدير علاقات إسرائيل الخارجية سمعت عنه لأول مرة" - بالإضافة إلى ذلك يتبين أنه ليس فقط النظام السياسي الإسرائيلي غاضب منه، بل وردت أيضًا شكاوى من الفرنسيين والأمريكيين حول تصريحاته.

وكان غانتس قال في كلمة مسجلة في المؤتمر السنوي لمعهد دراسات الأمن القومي، إن إسرائيل قدمت الأسبوع الماضي بواسطة مسؤولين في الجيش الإسرائيلي، اقتراحا من خلال (يونيفيل) لتقديم مساعدة موجهة للجيش اللبناني.

وأضاف بأن "لبنان للأسف منطقة عدم استقرار، والمواطنون اللبنانيون ليسوا أعداءنا، لهذا السبب عرضت المساعدة للبنان أربع مرات هذا العام، بما في ذلك في الأسبوع الماضي في طلب أرسل إلى قائد (يونيفيل)".

وتابع غانتس: نحن نركز على مساعدة الجيش اللبناني الذي يعاني من نقص الإمدادات الأساسية وفقد أكثر من 5000 جندي تركوا الخدمة، في مقابل تقوية حزب الله بدعم مباشر من إيران، وفق تعبيره.

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