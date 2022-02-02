الإمارات تعلن اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيرة اخترقت مجالها الجوي

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الأربعاء، اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيرة، اخترقت المجال الجوي الإماراتي فجر اليوم.وأكدت وزارة الدفاع، أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، مشيرة إلى أنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من أي اعتداء.وكان موقع (أكسيوس) الأميركي، أفاد اليوم الأربعاء، بأن وفداً من وزارة الجيش الإسرائيلية، زار العاصمة الإماراتية، أبوظبي، لبحث دعمها دفاعياً واستخباراتيا عقب هجوم الحوثيين.وأضاف بأن إسرائيل والإمارات، تربطهما قناة سرية في مجال الدفاع والاستخبارات منذ أكثر من عقدين، مشيراً إلى أنه تم الكشف عن القناة السرية بين إسرائيل والإمارات، بعد توقيع اتفاقات "أبراهام"، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة).