مؤسسات المجتمع المدني تطالب بفتح جامعة بيرزيت وتدعم مبادرة لجنة الوساطة
دعا ممثلو مؤسسات المجتمع المدني في ختام لقاء عقدوه في مؤسسة "مفتاح" في رام الله اليوم الأربعاء إلى إعادة فتح جامعة بيرزيت بشكل فوري ودون أي تأخير وعدم تكرار إغلاق الجامعة كلياً أو جزئياً، محذرين من آثار استمرار الوضع الراهن على الجامعة بكل ما تمثله.
وقالت المؤسسات في بيان لها؛ بأنها تتابع بقلق بالغ استمرار إغلاق الجامعة وترى أن استمرار هذه الازمة سيكون له تبعات خطيرة ليس فقط على الفصل الدراسي والطلبة وحقهم في التعليم وانما أيضا على جامعة بيرزيت وعلى قدرتها في الاستمرار كمؤسسة.
وأضاف البيان:" أن هذه الأزمة بدأت تأخذ منحى يضر بتجربة جامعة بيرزيت الرائدة في مجال التميز الأكاديمي والتعددية والحريات النقابية والممارسة الديمقراطية".
وأعربت المؤسسات عن دعمها للمبادرة التي تقدمت بها لجنة الوساطة مشيدة بجهودها الرامية إلى حل الأزمة وإنهاء الاغلاق ومواصلة الحوار بعد فتح أبواب الجامعة.
ووقع على البيان كل من:
حنان عشراوي
عزمي الشعيبي
ممدوح العكر
عمار دويك
عبد القادر الحسيني
شعوان جبارين
عصام العاروري
ماجدة المصري
محمود الافرنجي
أبي عابودي
تحرير الأعرج
أمجد الشوا
حلمي الاعرج
فؤاد أبو سيف
آمال خريشة
عصام يونس
وفاء عبد الرحمن
نتاشا الخالدي
هنيدة غانم
عصام حج حسين
ساما عويضة
جهاد حرب
عارف جفال
رندة سنيورة
نور عوده
أيمن ضراغمة
عمر رحال
هاني المصري
ماجد عاروري تامي رفيدي
ليلي فيضي
فدوى الحسيني
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