مؤسسات المجتمع المدني تطالب بفتح جامعة بيرزيت وتدعم مبادرة لجنة الوساطة

رام الله - دنيا الوطندعا ممثلو مؤسسات المجتمع المدني في ختام لقاء عقدوه في مؤسسة "مفتاح" في رام الله اليوم الأربعاء إلى إعادة فتح جامعة بيرزيت بشكل فوري ودون أي تأخير وعدم تكرار إغلاق الجامعة كلياً أو جزئياً، محذرين من آثار استمرار الوضع الراهن على الجامعة بكل ما تمثله.وقالت المؤسسات في بيان لها؛ بأنها تتابع بقلق بالغ استمرار إغلاق الجامعة وترى أن استمرار هذه الازمة سيكون له تبعات خطيرة ليس فقط على الفصل الدراسي والطلبة وحقهم في التعليم وانما أيضا على جامعة بيرزيت وعلى قدرتها في الاستمرار كمؤسسة.وأضاف البيان:" أن هذه الأزمة بدأت تأخذ منحى يضر بتجربة جامعة بيرزيت الرائدة في مجال التميز الأكاديمي والتعددية والحريات النقابية والممارسة الديمقراطية".وأعربت المؤسسات عن دعمها للمبادرة التي تقدمت بها لجنة الوساطة مشيدة بجهودها الرامية إلى حل الأزمة وإنهاء الاغلاق ومواصلة الحوار بعد فتح أبواب الجامعة.ووقع على البيان كل من:حنان عشراويعزمي الشعيبيممدوح العكرعمار دويكعبد القادر الحسينيشعوان جبارينعصام العاروريماجدة المصريمحمود الافرنجيأبي عابوديتحرير الأعرجأمجد الشواحلمي الاعرجفؤاد أبو سيفآمال خريشةعصام يونسوفاء عبد الرحمننتاشا الخالديهنيدة غانمعصام حج حسينساما عويضةجهاد حربعارف جفالرندة سنيورةنور عودهأيمن ضراغمةعمر رحالهاني المصريماجد عاروري تامي رفيديليلي فيضيفدوى الحسيني