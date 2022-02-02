شؤون فلسطينية

خلال لقائها الرئيس عباس.. "كالامار": سنواصل عملنا حتى يتم فضح جرائم الفصل العنصري الإسرائيلية

خلال لقائها الرئيس عباس.. "كالامار": سنواصل عملنا حتى يتم فضح جرائم الفصل العنصري الإسرائيلية
رام الله - دنيا الوطن
استقبل الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الأربعاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفدا من منظمة العفو الدولية برئاسة الأمين العام للمنظمة ايناس كالامار.

واستمع، إلى شرح مفصل حول التقرير الذي أصدرته المنظمة حول ارتكاب إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لجريمة الفصل العنصري "الابارتهايد" والقهر والهيمنة والاضطهاد، وإنكار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والذي أظهر ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته.

وأعرب الرئيس عن تقديره لهذا الجهد الكبير الذي قامت به المنظمة عبر عدة سنوات من البحث عن الحقيقة، مؤكدا أن دولة فلسطين ستتابع مع جميع دول ومنظمات العالم من أجل شرح ما جاء في هذا التقرير وتنفيذ إجراءات تحمي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتؤدي إلى إنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين، ونيل الشعب الفلسطيني الحرية والاستقلال.

بدورها، قالت كالامار: "لقد تلقينا دعوة من الرئيس عباس لتقديم تقرير عن العمل الذي قمنا به، والتقرير الذي أعددناه، حيث قدمنا شرحا حول نظام الفصل العنصري الذي أوجدته السلطات الإسرائيلية، وجرائم الفصل العنصري".

وأضافت: "جرى نقاش معمق حول ما نقوم به من عمل أمام كل العالم لإنهاء الفصل العنصري".

وتابعت الأمين العام لامنستي: إسرائيل رفضت أي نقاش حول التقرير، لكن نحن سنواصل عملنا حتى يتم فضح جرائم الفصل العنصري الذي ترتكبه إسرائيل.

وفي ردها حول الخطوات المقبلة، قالت كالامار، إن نشر التقرير كان الخطوة الأولى، ونحن أعضاء في 70 منظمة دولية، وهذه المنظمات ستعمل لدى حكوماتها لإنهاء نظام الفصل العنصري الذي كرسته إسرائيل.

وأضافت: "لدينا عمل خلال الأشهر والسنوات المقبلة، ولدينا التزام بعمل كل ما هو ممكن من المنظمات الدولية لفضح ممارسات الفصل العنصري والجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين".

أخبار ذات صلة

محافظ جنين يطلع ممثل جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى فلسطين على الأوضاع العامة بالمحافظة

محافظ جنين يطلع ممثل جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى فلسطين على الأوضاع العامة بالمحافظة

&#34;الثقافة&#34; تنعى الشاعر والكاتب الفلسطيني حنّا أبو حنّا

"الثقافة" تنعى الشاعر والكاتب الفلسطيني حنّا أبو حنّا

&#34;الضمير&#34; ترحب بتقرير منظمة العفو الدولية

"الضمير" ترحب بتقرير منظمة العفو الدولية

مؤسسات المجتمع المدني تطالب بفتح جامعة بيرزيت وتدعم مبادرة لجنة الوساطة

مؤسسات المجتمع المدني تطالب بفتح جامعة بيرزيت وتدعم مبادرة لجنة الوساطة

أبو هولي ومفوض عام (أونروا) يؤكدان على أهمية إعداد استراتيجية محددة الأهداف

أبو هولي ومفوض عام (أونروا) يؤكدان على أهمية إعداد استراتيجية محددة الأهداف

غانتس: سياسة الخطوات المدنية والتسهيلات يخلق ثمناً يقيّد حماس ونعمل من أجل هدوء طويل

غانتس: سياسة الخطوات المدنية والتسهيلات يخلق ثمناً يقيّد حماس ونعمل من أجل هدوء طويل

مجدلاني: نسعى لتعزيز نظام حماية اجتماعية شاملة للوصول إلى التنمية المستدامة

مجدلاني: نسعى لتعزيز نظام حماية اجتماعية شاملة للوصول إلى التنمية المستدامة

سلطة النقد تطلق خدمة حركات نقاط البيع من خلال نظام المفتاح الوطني 194

سلطة النقد تطلق خدمة حركات نقاط البيع من خلال نظام المفتاح الوطني 194

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

محافظ جنين يطلع ممثل جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى فلسطين على الأوضاع العامة بالمحافظة

محافظ جنين يطلع ممثل جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى فلسطين على الأوضاع العامة بالمحافظة

&#34;الثقافة&#34; تنعى الشاعر والكاتب الفلسطيني حنّا أبو حنّا

"الثقافة" تنعى الشاعر والكاتب الفلسطيني حنّا أبو حنّا

&#34;الضمير&#34; ترحب بتقرير منظمة العفو الدولية

"الضمير" ترحب بتقرير منظمة العفو الدولية

مؤسسات المجتمع المدني تطالب بفتح جامعة بيرزيت وتدعم مبادرة لجنة الوساطة

مؤسسات المجتمع المدني تطالب بفتح جامعة بيرزيت وتدعم مبادرة لجنة الوساطة

أبو هولي ومفوض عام (أونروا) يؤكدان على أهمية إعداد استراتيجية محددة الأهداف

أبو هولي ومفوض عام (أونروا) يؤكدان على أهمية إعداد استراتيجية محددة الأهداف

مجدلاني: نسعى لتعزيز نظام حماية اجتماعية شاملة للوصول إلى التنمية المستدامة

مجدلاني: نسعى لتعزيز نظام حماية اجتماعية شاملة للوصول إلى التنمية المستدامة

سلطة النقد تطلق خدمة حركات نقاط البيع من خلال نظام المفتاح الوطني 194

سلطة النقد تطلق خدمة حركات نقاط البيع من خلال نظام المفتاح الوطني 194

مستوطنون يهاجمون مواطنين ويعتدون عليهم بغاز الفلفل شرق الخليل

مستوطنون يهاجمون مواطنين ويعتدون عليهم بغاز الفلفل شرق الخليل

منوعات

شاهد: والدة شيري عادل تظهر للمرة الأولى.. والتشابه غريب

شاهد: والدة شيري عادل تظهر للمرة الأولى.. والتشابه غريب

شاهد: حسن يوسف ينفجر على المنتجين &#34;بيفاصلوا في أجري وكأنهم بيشتروا طماطم&#34;

شاهد: حسن يوسف ينفجر على المنتجين "بيفاصلوا في أجري وكأنهم بيشتروا طماطم"

شاهد: منة عرفة تعلن إصابتها وزوجها وأسرتها بفيروس (كورونا)

شاهد: منة عرفة تعلن إصابتها وزوجها وأسرتها بفيروس (كورونا)

شاهد: حسن شاكوش يثير الجدل ويشد شعر منة فضالي

شاهد: حسن شاكوش يثير الجدل ويشد شعر منة فضالي

شاهد: الجمهور يسخر من هاني رمزي بعد ظهوره بمكياج وملابس نسائية

شاهد: الجمهور يسخر من هاني رمزي بعد ظهوره بمكياج وملابس نسائية

شاهد: إحدى زوجات عمرو دياب تصدم الجمهور في &#34;موسم الرياض&#34;

شاهد: إحدى زوجات عمرو دياب تصدم الجمهور في "موسم الرياض"

شاهد: الجمهور يهاجم وينتقد فيفي عبده بسبب رقصتها الجريئة

شاهد: الجمهور يهاجم وينتقد فيفي عبده بسبب رقصتها الجريئة

شاهد: حمو بيكا يهاجم الموسيقيين بتهمة التزوير

شاهد: حمو بيكا يهاجم الموسيقيين بتهمة التزوير

لأول مرة بعد 19 عام.. منى زكي تجتمع بعمل فني مع السقا

لأول مرة بعد 19 عام.. منى زكي تجتمع بعمل فني مع السقا

لهذا السبب.. أنغام تهاجم أصالة وتسيئ إليها بشكل مستفز

لهذا السبب.. أنغام تهاجم أصالة وتسيئ إليها بشكل مستفز

عربي

الملك الأردني يبحث مع أبو الغيط التطورات على الساحتين العربية والإقليمية

الملك الأردني يبحث مع أبو الغيط التطورات على الساحتين العربية والإقليمية

مركز الإحصاء الخليجي يكشف عدد لقاحات (كورونا) المعطاة وعدد الإصابات بدول الخليج

مركز الإحصاء الخليجي يكشف عدد لقاحات (كورونا) المعطاة وعدد الإصابات بدول الخليج

وزير الصحة اللبناني: عدد الإصابات بـ(كورونا) سيجاوز اليوم الـ10 آلاف

وزير الصحة اللبناني: عدد الإصابات بـ(كورونا) سيجاوز اليوم الـ10 آلاف

هكذا تعامل الفراعنة مع فصل الشتاء بمصر

هكذا تعامل الفراعنة مع فصل الشتاء بمصر