غانتس: سياسة الخطوات المدنية والتسهيلات يخلق ثمناً يقيّد حماس ونعمل من أجل هدوء طويل

نقلت صحيفة (معاريف) عن وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، أن إسرائيل تحافظ في غزة على سياسة الخطوات المدنية والتسهيلات وهذا يخلق ثمناً يقيّد حماس.





وأضاف: "تأكدوا أن الرد بقوة متوفر عند الحاجة لذلك، ونعمل من أجل هدوء طويل الأمد وإعادة الأسرى الإسرائيليين إلى ذويهم".







وأضاف أنه في العام الحالي أيضاً، "سنعمل على تعزيز العلاقات وحماية المصالح الاقتصادية، مع اقتراب الشهور القادمة سنصيغ المزيد من التحركات مع أبو مازن"، وفق تعبيره.

وح ول الوضع في سوريا، قال غانتس إن إسرائيل، تراقب الوضع وتنظر بإيجابية إلى العلاقات المتجددة بين سوريا والأردن ودول معتدلة أخرى في المنطقة.

وتابع: سنستمر في منع التموضع الإيراني في سوريا، إن من المصلحة العليا للشعب السوري والنظام السوري الوقوف وإخراج القوات الإيرانية من أراضيها، والسماح للبلاد بالتعافي.

وفي كلمة مسجلة في المؤتمر السنوي لمعهد دراسات الأمن القومي، قال غانتس: قدمنا الأسبوع الماضي بواسطة مسؤولين في الجيش الإسرائيلي اقتراحا من خلال (يونيفيل) لتقديم مساعدة موجهة للجيش اللبناني.

وأضاف: أصبح لبنان للأسف منطقة عدم استقرار، والمواطنون اللبنانيون ليسوا أعداءنا، لهذا السبب عرضت المساعدة للبنان أربع مرات هذا العام، بما في ذلك في الأسبوع الماضي في طلب أرسل إلى قائد (يونيفيل).

وتابع غانتس: نحن نركز على مساعدة الجيش اللبناني الذي يعاني من نقص الإمدادات الأساسية وفقد أكثر من خمسة آلاف جندي تركوا الخدمة، في مقابل تقوية (حزب الله) بدعم مباشر من إيران.

نقل موقع (والا) الإسرائيلي، عن وزير الجيش، بيني غانتس، قوله، بأن حكومته اتخذت قراراً بتقوية العلاقات مع السلطة الفلسطينية وإضعاف حماس.