دولي

موقع أميركي: وفدٌ من وزارة الجيش الإسرائيلية زار أبوظبي لبحث دعمها دفاعياً واستخباراتياً

موقع أميركي: وفدٌ من وزارة الجيش الإسرائيلية زار أبوظبي لبحث دعمها دفاعياً واستخباراتياً
نفتالي بينت ومحمد بن زايد
رام الله - دنيا الوطن
أفاد موقع (أكسيوس) الأميركي، اليوم الأربعاء، بأن وفداً من وزارة الجيش الإسرائيلية، زار العاصمة الإماراتية، أبوظبي، لبحث دعمها دفاعياً واستخباراتيا عقب هجوم الحوثيين.

وأضاف بأن إسرائيل والإمارات، تربطهما قناة سرية في مجال الدفاع والاستخبارات منذ أكثر من عقدين، مشيراً إلى أنه تم الكشف عن القناة السرية بين إسرائيل والإمارات، بعد توقيع اتفاقات "أبراهام"، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة).

وتابع الموقع الأميركي، بأن الإمارات أبلغت إسرائيل حاجتها للمساعدة في مجال الدفاع الصاروخي، والتصدي للمسيرات، لافتاً إلى أن وزارة الجيش ووكالات الأمن القومي الإسرائيلية ستناقش قريبا طلب المساعدة الإماراتي.

وادعى الموقع بأن إسرائيل تريد مساعدة الإمارات قدر الإمكان دون منحها التكنولوجيا الحساسة التي لا تريد تشاركها.

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