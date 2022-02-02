مجلس الاتحاد الروسي: واشنطن تتجه نحو التصعيد واستفزازنا

رام الله - دنيا الوطنقال مجلس الاتحاد الروسي، اليوم الأربعاء، إن إرسال قوات أمريكية إضافية إلى أوروبا، هو "محاولة لاختبار صلابة الموقف الروسي".وأضاف أن واشنطن تتجه نحو التصعيد واستفزازنا ما يمهد لإحداث نزاع بين موسكو والأوروبيين، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة).وشدد مجلس الاتحاد الروسي على أنه "يجب استمرار الحوار مع الغرب بشأن الضمانات الأمنية رغم الاستفزازات الأمريكية".من جهة أخرى، أعلن سلاح الجو البريطاني، اعتراض أربع قاذفات روسية اقتربت من المنطقة الاقتصادية البريطانية.