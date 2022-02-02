شؤون فلسطينية

"السياحة" بغزة تبدأ أعمال التنقيب في موقع الاكتشاف الأثري شمال القطاع

"السياحة" بغزة تبدأ أعمال التنقيب في موقع الاكتشاف الأثري شمال القطاع
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة السياحة والآثار، بغزة، أن طواقمها ستبدأ أعمال التنقيب في موقع الاكتشاف الأثري شمال غربي مدينة غزة، فجر غدٍ الخميس.

وبين الوكيل المساعد للوزارة محمد خلة، أنهم تلقوا منذ يومين اتصالاً من مباحث السياحة بشأن اكتشاف أثري في موقع بناء المدينة المصرية في منطقة الكرامة.

وقال خلة: "توجهنا فوراً للموقع وحددنا طبيعة الأمر وأوقفنا أعمال البناء بشكل كامل هناك بالتنسيق مع وزارة الأشغال"، وفق ما نقلت وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة.

وأشار إلى أنهم بعد المعاينة الأولية رفعوا تقريراً إلى لجنة متابعة العمل الحكومي والتي بدورها أمرت بتشكيل لجنة مركزية لمتابعة الأمر برئاسة وزارة السياحة والآثار وعضوية وزارتي الداخلية والأشغال.

وأضاف "بعد إغلاق الموقع بدأنا بإظهار جزءٍ من الاكتشاف الأثري، إلا أنه لم يتم التعرف إلى أي زمن يعون أو طبيعته بشكل تفصيلي حتى الآن".

ولفت إلى أنه من المتوقع أن تستغرق أعمال التنقيب وقتاً يتراوح بين أسبوع إلى عشرة أيام، مؤكداً أنه سيتم الخروج بتقرير يوضح كافة المعلومات بشأن الاكتشاف عقب انتهاء أعمال المختصين في المكان.

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