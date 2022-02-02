شؤون فلسطينية

وزيرة الصحة تضع حجر الأساس لمركز بيرزيت الصحي الحديث

وزيرة الصحة تضع حجر الأساس لمركز بيرزيت الصحي الحديث
وزيرة الصحة مي الكيلة
رام الله - دنيا الوطن
وضعت وزيرة الصحة، مي الكيلة، حجر الأساس لمركز بيرزيت الصحي الحديث، بحضور نائب محافظ رام الله والبيرة، حمدان البرغوثي، ورئيس بلدية بيرزيت إبراهيم السعد.

وقالت الكيلة "في يوم الطبيب الفلسطيني نبرق التحية لأطبائنا، جنود الجيش الأبيض، ليكون يوما لاستذكار تضحياتهم وبطولاتهم في التصدي للمرض والفيروس، فكل عام وأطباؤنا في فلسطين والمهجر بألف خير".

وبينت أن المركز سيكون بمساحة 1900 متر مربع من المستوى الرابع، ليخدم سكان بيرزيت والمناطق المجاورة.

وتابعت: "نضع اليوم حجر الأساس ونحن نمر في أوقات عصيبة على الصعيدين السياسي والمالي، إلا أننا ونحن نجتمع اليوم نبرهن ونؤكد مرة أخرى بأن كل الأزمات لن تدفعنا إلا إلى مزيد من الإصرار والتصميم على بناء الدولة وبناء مؤسساتها".

بدوره، قال البرغوثي "نشيد بجهود وزارة الصحة والطواقم الطبية في تقديم الواجب العلاجي لأبناء شعبنا، لا سيما خلال جائحة كورونا، ونؤكد الدور الكبير الذي تبذله القيادة الفلسطينية في دعم مؤسسات الوطن وبناء المزيد من المراكز التي تقدم مختلف أنواع الخدمات لأبناء شعبنا".

أما السعد فقال: "نضع اليوم حجر الأساس لمركز صحي حديث، وهذا المركز يعبر عن السياسة الوطنية في بناء وتطوير المنظومة الصحية الوطنية بدعم وتكاتف الجميع، ونؤكد جهود المجتمع المحلي الذي يشكل ذراعا أساسيا وداعما لمختلف المشاريع الوطنية".

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