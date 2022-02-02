السفير الشوبكي يلتقي أمين عام حزب الاستقلال المغربي للتباحث بتعزيز آليات العمل المشترك









رام الله - دنيا الوطنالتقى أمس الثلاثاء، سفير دولة فلسطين لدى المملكة المغربية جمال الشوبكي مع الأمين العام لحزب الإستقلال ووزير التجهيز والماء في الحكومة المغربية نزار بركة، ومسؤول العلاقات الخارجية في الحزب رحال المكاوي، وذلك في مقر سفارة دولة فلسطين في العاصمة المغربية الرباط، حيث تباحث الطرفان في سبل تعزيز آليات العمل المشترك على مستويات عدة، وتكثيف أوجه الدعم لمناصرة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.الأمين العام لحزب الإستقلال المغربي أشار في اللقاء إلى أن " المملكة المغربية بقيادة الملك محمد السادس تواصل عملها في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وتسعى لتقوية العلاقات مع الشقيقة فلسطين، وعلى الوصول إلى حل سلمي ونهائي للقضية الفلسطينية من أجل إنهاء الصراع على أساس مفاوضات السلام المباشرة بين الطرفين، وعلى قاعدة قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي وحل الدولتين، إضافة إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف".وشدد بركة، على أن "حزب الاستقلال تجمعه روابط قوية ومتينة مع القيادة الفلسطينية، وتربطه علاقات تاريخية عريقة مع دولة فلسطين، وأن الحزب يسعى دائما إلى تقديم الدعم اللازم لأشقائه، وسيظل محافظا على هذه الوديعة الوثقى تجاه حقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة والتي تحظى بإجماع كل فئات الشعب المغربي"، وقد وجه بركة في هذا السياق دعوة بإسم حزب الإستقلال لإستضافة وفد قيادي من حركة فتح في المغرب، ودعوة أخرى بإسم مؤسسة علال الفاسي التابعة للحزب لإستضافة وفد من مؤسسة ياسرعرفات، وذلك في إطار إستئناف النشاط والنضال المشترك من أجل نصرة القضية الفلسطينية، حسب ما جاء في مضمون الدعوة.كذلك، أكد بركة وبصفته الوزارية كوزير للتجهيز والماء على جاهزيته توطيدة علاقات التعاون مع الحكومة الفلسطينية في المجالات ذات الإختصاص، وتوسيع آفاق الشراكة والعمل الثنائي، مبديا استعداد وزارته توفير كل ما يلزم لتحقيق ذلك.من جانبه، أطلع السفير جمال الشوبكي ضيوفه على آخر المستجدات المتعلقة بالوضع الفلسطيني والمخاطر المحدقة بالقضية في ظل التحولات والتحديات الكبيرة التي تشهدها المنطقة، مشيرا إلى " أن الشعب الفلسطيني وسيادة الرئيس محمود عباس، يعبرون عن محبتهم الخالصة للمملكة المغربية، وأهمية المحافظة على العلاقة التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وضرورة تعزيزها، خاصة وأن المغرب له مكانة ودور حيوي عربيا وقاريا وإسهامه التاريخي في دعم القضية الفلسطينية الذي نعول فلسطينيا على استمراره وتعزيزه".كما ثمن الشوبكي المواقف الثابتة لحزب الاستقلال تجاه القضية الفلسطينية والتزامه التاريخي في دعم الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني، مؤكدا ضرورة الاستمرار في تدعيم العلاقات الثنائية بالشراكة مع الحزب ومختلف القوى المغربية الحية، وتطوير أدوات النضال معها بما يخدم قضايا المنطقة المركزية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.