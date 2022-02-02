توقيع اتفاقية إنهاء نزاع بين نقابة العاملين وسلطة مياه ومجاري بيت لحم

وقع رئيس سلطة المياه المهندس مازن غنيم، ووزير العمل نصري ابو جيش ووزير الحكم المحلي، م. مجدي الصالح ورئيس مجلس إدارة سلطة مياه ومجاري بيت لحم ونقابة العاملين اليوم اتفاقية إنهاء نزاع عمل بين نقابة العاملين و سلطة مياه ومجاري بيت لحم بعد التوافق على حل النقاط الخلافية بين الطرفين بما يضمن تحقيق مصلحة الجانبين واستدامة عمل العاملين.



وأكد د. أبو جيش ان تنفيذ ما ورد بهذه الاتفاقية يأتي تحت مظلة قانون العمل، والعمل المنصوص عليه والجاري العمل به، وهو ضمانة للعاملين بالحصول على حقوقهم.



كما أكد م. غنيم على ان تحقيق هذا التوافق بين الطرفين يأتي لضمان المصلحة العامة وضمان ديمومة العمل بما لا يلحق أي إجحاف بحقوق العاملين وفق الأسس والقوانين المنصوص عليها.



من جانبه ثمن م. الصالح جهود الطرفين، مشيدا بما تم التوصل إليه من توافق يصب في المصلحة العامة، ومؤكداً في الوقت ذاته على ان وزارة الحكم المحلي ستبقى على تواصل دائم حتى تنفيذ ما ورد على أرض الواقع.



وفي الختام ثمن ممثلو النقابة جهود الوزارات الثلاث ومتابعتها الحثيثة لإنهاء هذا الخلاف وضمان مصلحة العاملين من خلال الاستماع الى مطالبهم وبحثها للوصول اليوم إلى توقيع هذه الاتفاقية من مختلف الأطراف ذات العلاقة.



رام الله - دنيا الوطن