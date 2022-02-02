شؤون فلسطينية

"النضال الشعبي" تعزي بضحايا حادث انفجار الغاز في منطقة عين ولمان بولاية سطيف

رام الله - دنيا الوطن
قدمت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني التعازي والمواساة لرئيس وحكومة وشعب الجزائر، ومن أسر الضحايا والمصابين، بحادث انفجار الغاز في منطقة عين ولمان في ولاية سطيف والذي أدى لمقتل 8 مواطنين واصابة 14 آخرين والذي وقع أمس.

وأعرب ممثل الجبهة في الجزائر علاء الشبلي عن بالغ الحزن لما أصاب الشعب الجزائري الشقيق، بوقوع عدد من الضحايا والجرحى جراء هذا الحادث الأليم وعن التضامن مع أهالي الضحايا والجرحى.

وتمنى الرحمة لمن قضوا، والشفاء العاجل للجرحى والمصابين، وأن يحفظ الله الجزائر وشعبه من كل سوء.

أخبار ذات صلة

السفير الشوبكي يلتقي أمين عام حزب الاستقلال المغربي للتباحث بتعزيز آليات العمل المشترك

السفير الشوبكي يلتقي أمين عام حزب الاستقلال المغربي للتباحث بتعزيز آليات العمل المشترك

توقيع اتفاقية إنهاء نزاع بين نقابة العاملين وسلطة مياه ومجاري بيت لحم

توقيع اتفاقية إنهاء نزاع بين نقابة العاملين وسلطة مياه ومجاري بيت لحم

ملك الأردن: يجب إعادة إطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين

ملك الأردن: يجب إعادة إطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين

الديمقراطية تطالب روسيا بوضع تقرير (أمنستي) على طاول مجلس الأمن الذي ستترأسه الشهر الجاري

الديمقراطية تطالب روسيا بوضع تقرير (أمنستي) على طاول مجلس الأمن الذي ستترأسه الشهر الجاري

طالع: قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة خلال اجتماعها الأسبوعي

طالع: قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة خلال اجتماعها الأسبوعي

&#34;الديمقراطية&#34;: الدعوة لإنهاء الانقسام بالحوار الوطني الشامل واعادة بناء النظام السيساي بالانتخابات الشاملة

"الديمقراطية": الدعوة لإنهاء الانقسام بالحوار الوطني الشامل واعادة بناء النظام السيساي بالانتخابات الشاملة

حماس: المجلس المركزي الحالي غير توحيدي ولا يعبر عن الإرادة الشعبية

حماس: المجلس المركزي الحالي غير توحيدي ولا يعبر عن الإرادة الشعبية

لجنة الانتخابات تطلع ممثلي الأحزاب على اجراءات الترشح

لجنة الانتخابات تطلع ممثلي الأحزاب على اجراءات الترشح

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

السفير الشوبكي يلتقي أمين عام حزب الاستقلال المغربي للتباحث بتعزيز آليات العمل المشترك

السفير الشوبكي يلتقي أمين عام حزب الاستقلال المغربي للتباحث بتعزيز آليات العمل المشترك

توقيع اتفاقية إنهاء نزاع بين نقابة العاملين وسلطة مياه ومجاري بيت لحم

توقيع اتفاقية إنهاء نزاع بين نقابة العاملين وسلطة مياه ومجاري بيت لحم

الديمقراطية تطالب روسيا بوضع تقرير (أمنستي) على طاول مجلس الأمن الذي ستترأسه الشهر الجاري

الديمقراطية تطالب روسيا بوضع تقرير (أمنستي) على طاول مجلس الأمن الذي ستترأسه الشهر الجاري

&#34;الديمقراطية&#34;: الدعوة لإنهاء الانقسام بالحوار الوطني الشامل واعادة بناء النظام السيساي بالانتخابات الشاملة

"الديمقراطية": الدعوة لإنهاء الانقسام بالحوار الوطني الشامل واعادة بناء النظام السيساي بالانتخابات الشاملة

لجنة الانتخابات تطلع ممثلي الأحزاب على اجراءات الترشح

لجنة الانتخابات تطلع ممثلي الأحزاب على اجراءات الترشح

الطب الوقائي: نحذر من الارتفاع الكبير في إصابات (كورونا)

الطب الوقائي: نحذر من الارتفاع الكبير في إصابات (كورونا)

مدير عام المستشفيات: نسبة الإشغال في مشافي الضفة بلغت أكثر من 85%

مدير عام المستشفيات: نسبة الإشغال في مشافي الضفة بلغت أكثر من 85%

هيئة الأسرى تحذر من انتكاسة صحية على حالة الأسير ناصر أبو حميد

هيئة الأسرى تحذر من انتكاسة صحية على حالة الأسير ناصر أبو حميد

منوعات

شاهد: والدة شيري عادل تظهر للمرة الأولى.. والتشابه غريب

شاهد: والدة شيري عادل تظهر للمرة الأولى.. والتشابه غريب

شاهد: حسن يوسف ينفجر على المنتجين &#34;بيفاصلوا في أجري وكأنهم بيشتروا طماطم&#34;

شاهد: حسن يوسف ينفجر على المنتجين "بيفاصلوا في أجري وكأنهم بيشتروا طماطم"

شاهد: منة عرفة تعلن إصابتها وزوجها وأسرتها بفيروس (كورونا)

شاهد: منة عرفة تعلن إصابتها وزوجها وأسرتها بفيروس (كورونا)

شاهد: حسن شاكوش يثير الجدل ويشد شعر منة فضالي

شاهد: حسن شاكوش يثير الجدل ويشد شعر منة فضالي

شاهد: الجمهور يسخر من هاني رمزي بعد ظهوره بمكياج وملابس نسائية

شاهد: الجمهور يسخر من هاني رمزي بعد ظهوره بمكياج وملابس نسائية

شاهد: إحدى زوجات عمرو دياب تصدم الجمهور في &#34;موسم الرياض&#34;

شاهد: إحدى زوجات عمرو دياب تصدم الجمهور في "موسم الرياض"

شاهد: الجمهور يهاجم وينتقد فيفي عبده بسبب رقصتها الجريئة

شاهد: الجمهور يهاجم وينتقد فيفي عبده بسبب رقصتها الجريئة

شاهد: حمو بيكا يهاجم الموسيقيين بتهمة التزوير

شاهد: حمو بيكا يهاجم الموسيقيين بتهمة التزوير

لأول مرة بعد 19 عام.. منى زكي تجتمع بعمل فني مع السقا

لأول مرة بعد 19 عام.. منى زكي تجتمع بعمل فني مع السقا

لهذا السبب.. أنغام تهاجم أصالة وتسيئ إليها بشكل مستفز

لهذا السبب.. أنغام تهاجم أصالة وتسيئ إليها بشكل مستفز

عربي

الملك الأردني يبحث مع أبو الغيط التطورات على الساحتين العربية والإقليمية

الملك الأردني يبحث مع أبو الغيط التطورات على الساحتين العربية والإقليمية

مركز الإحصاء الخليجي يكشف عدد لقاحات (كورونا) المعطاة وعدد الإصابات بدول الخليج

مركز الإحصاء الخليجي يكشف عدد لقاحات (كورونا) المعطاة وعدد الإصابات بدول الخليج

وزير الصحة اللبناني: عدد الإصابات بـ(كورونا) سيجاوز اليوم الـ10 آلاف

وزير الصحة اللبناني: عدد الإصابات بـ(كورونا) سيجاوز اليوم الـ10 آلاف

قاضية لبنانية تصدر مذكرة إحضار بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة

قاضية لبنانية تصدر مذكرة إحضار بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة