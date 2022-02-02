"النضال الشعبي" تعزي بضحايا حادث انفجار الغاز في منطقة عين ولمان بولاية سطيف

رام الله - دنيا الوطنقدمت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني التعازي والمواساة لرئيس وحكومة وشعب الجزائر، ومن أسر الضحايا والمصابين، بحادث انفجار الغاز في منطقة عين ولمان في ولاية سطيف والذي أدى لمقتل 8 مواطنين واصابة 14 آخرين والذي وقع أمس.وأعرب ممثل الجبهة في الجزائر علاء الشبلي عن بالغ الحزن لما أصاب الشعب الجزائري الشقيق، بوقوع عدد من الضحايا والجرحى جراء هذا الحادث الأليم وعن التضامن مع أهالي الضحايا والجرحى.وتمنى الرحمة لمن قضوا، والشفاء العاجل للجرحى والمصابين، وأن يحفظ الله الجزائر وشعبه من كل سوء.