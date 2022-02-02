فرنسا تصبح ثالث دولة أوروبية تبدأ في تخفيف القيود المتعلقة بـ (كورونا)





ووفق ما نقل موقع (فرانس 24)، فستكون المسألة على جدول أعمال مجلس الدفاع الصحي الأربعاء.



وباتت فرنسا ثالث دولة أوروبية تبدأ في تخفيف القيود المتعلقة بـ (كوفيد-19) بعد أن قامت إنكلترا والدانمارك بخطوة مماثلة، في وقت لا يزال الوضع الوبائي العالمي حساسا.



بيد أنه يسود الانقسام بين الأطباء الفرنسيين إزاء تخفيف القيود. فيعتبر البعض منهم، مثل دجيلالي أنان، رئيس قسم العناية المركزة في مستشفى ريمون-بوانكاري دو غارش قرب باريس، أن "انتشار الفيروس لا يزال مرتفعا جدًا"، فيما يعتقد آخرون أن "نسبة الفوائد مقارنة بالمخاطر" تشير إلى أن العودة إلى حياة خالية من القيود أصبحت ممكنة.



ودخل القرار الفرنسي حيز التنفيذ بعد ساعات على مباشرة تحالف "فايزر-بايونتيك" بإجراءات التقدم بطلب رسمي لدى السلطات الصحية الأمريكية للترخيص الطارئ لاستخدام لقاحه المضاد لـ (كوفيد-19) لتطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وأربع سنوات، في خطوة هي الأولى من نوعها بالنسبة لهذه الفئة العمرية.



وفي فرنسا، تلقّى 4% فقط من التلامذة الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا اللقاح المضاد لـ (كوفيد-19).



وبانتظار القرارات التي ستصدر عن مجلس الدفاع الصحي، لم يعد وضع الكمامة إلزاميًا في الأماكن المفتوحة في فرنسا اعتبارا من الأربعاء، بالإضافة إلى إلغاء القيود التي كانت مفروضة في الأماكن التي كانت تستقبل جمهورًا جالسًا مثل الملاعب والمؤسسات الثقافية، فضلًا عن إلغاء إلزامية العمل عن بعد بحيث سيصبح موصى به فقط.



وفي 16 شباط/فبراير، سيُعاد فتح النوادي الليلية - المُغلقة منذ 10 كانون الأول/ديسمبر وسيُسمح بإقامة حفلات موسيقية يكون فيها الجمهور واقفًا. وسيعود استهلاك المشروبات في الحانات من على الطاولة ممكنًا، وفي الملاعب وصالات السينما ووسائل النقل العام أيضًا.



وفي اسبانيا، ستتمكن النوادي الليلية من أن تفتح أبوابها من جديد اعتبارًا من 11 شباط/فبراير في كاتالونيا بعد نحو شهرين على إغلاقها.



رام الله - دنيا الوطنبدأت الحكومة الفرنسية، رفع بعض قيود (كوفيد-19)، حيث أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه، في حال اتضاح اتجاهات تطور الجائحة، سيعمل على "التخفيف بشكل واضح من البروتوكولات الصحية في المدارس"، عند انتهاء عطلة شباط/فبراير-آذار/مارس المدرسية.