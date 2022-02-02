دولي

فرنسا تصبح ثالث دولة أوروبية تبدأ في تخفيف القيود المتعلقة بـ (كورونا)

فرنسا تصبح ثالث دولة أوروبية تبدأ في تخفيف القيود المتعلقة بـ (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
بدأت الحكومة الفرنسية، رفع بعض قيود (كوفيد-19)، حيث أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه، في حال اتضاح اتجاهات تطور الجائحة، سيعمل على "التخفيف بشكل واضح من البروتوكولات الصحية في المدارس"، عند انتهاء عطلة شباط/فبراير-آذار/مارس المدرسية. 

ووفق ما نقل موقع (فرانس 24)، فستكون المسألة على جدول أعمال مجلس الدفاع الصحي الأربعاء.

وباتت فرنسا ثالث دولة أوروبية تبدأ في تخفيف القيود المتعلقة بـ (كوفيد-19) بعد أن قامت إنكلترا والدانمارك بخطوة مماثلة، في وقت لا يزال الوضع الوبائي العالمي حساسا.

بيد أنه يسود الانقسام بين الأطباء الفرنسيين إزاء تخفيف القيود. فيعتبر البعض منهم، مثل دجيلالي أنان، رئيس قسم العناية المركزة في مستشفى ريمون-بوانكاري دو غارش قرب باريس، أن "انتشار الفيروس لا يزال مرتفعا جدًا"، فيما يعتقد آخرون أن "نسبة الفوائد مقارنة بالمخاطر" تشير إلى أن العودة إلى حياة خالية من القيود أصبحت ممكنة.

ودخل القرار الفرنسي حيز التنفيذ بعد ساعات على مباشرة تحالف "فايزر-بايونتيك" بإجراءات التقدم بطلب رسمي لدى السلطات الصحية الأمريكية للترخيص الطارئ لاستخدام لقاحه المضاد لـ (كوفيد-19) لتطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وأربع سنوات، في خطوة هي الأولى من نوعها بالنسبة لهذه الفئة العمرية.

وفي فرنسا، تلقّى 4% فقط من التلامذة الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا اللقاح المضاد لـ (كوفيد-19).

وبانتظار القرارات التي ستصدر عن مجلس الدفاع الصحي، لم يعد وضع الكمامة إلزاميًا في الأماكن المفتوحة في فرنسا اعتبارا من الأربعاء، بالإضافة إلى إلغاء القيود التي كانت مفروضة في الأماكن التي كانت تستقبل جمهورًا جالسًا مثل الملاعب والمؤسسات الثقافية، فضلًا عن إلغاء إلزامية العمل عن بعد بحيث سيصبح موصى به فقط. 

وفي 16 شباط/فبراير، سيُعاد فتح النوادي الليلية - المُغلقة منذ 10 كانون الأول/ديسمبر وسيُسمح بإقامة حفلات موسيقية يكون فيها الجمهور واقفًا. وسيعود استهلاك المشروبات في الحانات من على الطاولة ممكنًا، وفي الملاعب وصالات السينما ووسائل النقل العام أيضًا.

وفي اسبانيا، ستتمكن النوادي الليلية من أن تفتح أبوابها من جديد اعتبارًا من 11 شباط/فبراير في كاتالونيا بعد نحو شهرين على إغلاقها.  

أخبار ذات صلة

إسرائيل: رصد 60300 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

إسرائيل: رصد 60300 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

ثلاثة قتلى واصابة اخريْن بعمليتي اطلاق نار منفصلتين بأمريكا

ثلاثة قتلى واصابة اخريْن بعمليتي اطلاق نار منفصلتين بأمريكا

فيديو.. أول زيارة لوزير جيش إسرائيلي للخليج.. بيني غانتس يصل العاصمة البحرينية المنامة

فيديو.. أول زيارة لوزير جيش إسرائيلي للخليج.. بيني غانتس يصل العاصمة البحرينية المنامة

إسرائيل: رصد أولى الإصابات بالسلالة الفرعية الجديدة من (كورونا)

إسرائيل: رصد أولى الإصابات بالسلالة الفرعية الجديدة من (كورونا)

بينت يكشف النقاب عن الشروع في نصب منظومة &#34;ليزر&#34; مضادة للصواريخ

بينت يكشف النقاب عن الشروع في نصب منظومة "ليزر" مضادة للصواريخ

قناة إسرائيلية تكشف عن خطوة غير مسبوقة بشأن مناورة سرية عسكرية تحاكي ضرب إيران

قناة إسرائيلية تكشف عن خطوة غير مسبوقة بشأن مناورة سرية عسكرية تحاكي ضرب إيران

الشرطة الإسرائيلية تقر استخدام برنامج &#34;بيغاسوس&#34; التجسسي بشكل غير قانوني

الشرطة الإسرائيلية تقر استخدام برنامج "بيغاسوس" التجسسي بشكل غير قانوني

بايدن: وجهت بفعل كل شيء ممكن لدعم الإمارات والسعودية

بايدن: وجهت بفعل كل شيء ممكن لدعم الإمارات والسعودية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

السفير الشوبكي يلتقي أمين عام حزب الاستقلال المغربي للتباحث بتعزيز آليات العمل المشترك

السفير الشوبكي يلتقي أمين عام حزب الاستقلال المغربي للتباحث بتعزيز آليات العمل المشترك

توقيع اتفاقية إنهاء نزاع بين نقابة العاملين وسلطة مياه ومجاري بيت لحم

توقيع اتفاقية إنهاء نزاع بين نقابة العاملين وسلطة مياه ومجاري بيت لحم

الديمقراطية تطالب روسيا بوضع تقرير (أمنستي) على طاول مجلس الأمن الذي ستترأسه الشهر الجاري

الديمقراطية تطالب روسيا بوضع تقرير (أمنستي) على طاول مجلس الأمن الذي ستترأسه الشهر الجاري

&#34;الديمقراطية&#34;: الدعوة لإنهاء الانقسام بالحوار الوطني الشامل واعادة بناء النظام السيساي بالانتخابات الشاملة

"الديمقراطية": الدعوة لإنهاء الانقسام بالحوار الوطني الشامل واعادة بناء النظام السيساي بالانتخابات الشاملة

لجنة الانتخابات تطلع ممثلي الأحزاب على اجراءات الترشح

لجنة الانتخابات تطلع ممثلي الأحزاب على اجراءات الترشح

الطب الوقائي: نحذر من الارتفاع الكبير في إصابات (كورونا)

الطب الوقائي: نحذر من الارتفاع الكبير في إصابات (كورونا)

مدير عام المستشفيات: نسبة الإشغال في مشافي الضفة بلغت أكثر من 85%

مدير عام المستشفيات: نسبة الإشغال في مشافي الضفة بلغت أكثر من 85%

هيئة الأسرى تحذر من انتكاسة صحية على حالة الأسير ناصر أبو حميد

هيئة الأسرى تحذر من انتكاسة صحية على حالة الأسير ناصر أبو حميد

منوعات

شاهد: والدة شيري عادل تظهر للمرة الأولى.. والتشابه غريب

شاهد: والدة شيري عادل تظهر للمرة الأولى.. والتشابه غريب

شاهد: حسن يوسف ينفجر على المنتجين &#34;بيفاصلوا في أجري وكأنهم بيشتروا طماطم&#34;

شاهد: حسن يوسف ينفجر على المنتجين "بيفاصلوا في أجري وكأنهم بيشتروا طماطم"

شاهد: منة عرفة تعلن إصابتها وزوجها وأسرتها بفيروس (كورونا)

شاهد: منة عرفة تعلن إصابتها وزوجها وأسرتها بفيروس (كورونا)

شاهد: حسن شاكوش يثير الجدل ويشد شعر منة فضالي

شاهد: حسن شاكوش يثير الجدل ويشد شعر منة فضالي

شاهد: الجمهور يسخر من هاني رمزي بعد ظهوره بمكياج وملابس نسائية

شاهد: الجمهور يسخر من هاني رمزي بعد ظهوره بمكياج وملابس نسائية

شاهد: إحدى زوجات عمرو دياب تصدم الجمهور في &#34;موسم الرياض&#34;

شاهد: إحدى زوجات عمرو دياب تصدم الجمهور في "موسم الرياض"

شاهد: الجمهور يهاجم وينتقد فيفي عبده بسبب رقصتها الجريئة

شاهد: الجمهور يهاجم وينتقد فيفي عبده بسبب رقصتها الجريئة

شاهد: حمو بيكا يهاجم الموسيقيين بتهمة التزوير

شاهد: حمو بيكا يهاجم الموسيقيين بتهمة التزوير

لأول مرة بعد 19 عام.. منى زكي تجتمع بعمل فني مع السقا

لأول مرة بعد 19 عام.. منى زكي تجتمع بعمل فني مع السقا

لهذا السبب.. أنغام تهاجم أصالة وتسيئ إليها بشكل مستفز

لهذا السبب.. أنغام تهاجم أصالة وتسيئ إليها بشكل مستفز

عربي

الملك الأردني يبحث مع أبو الغيط التطورات على الساحتين العربية والإقليمية

الملك الأردني يبحث مع أبو الغيط التطورات على الساحتين العربية والإقليمية

مركز الإحصاء الخليجي يكشف عدد لقاحات (كورونا) المعطاة وعدد الإصابات بدول الخليج

مركز الإحصاء الخليجي يكشف عدد لقاحات (كورونا) المعطاة وعدد الإصابات بدول الخليج

وزير الصحة اللبناني: عدد الإصابات بـ(كورونا) سيجاوز اليوم الـ10 آلاف

وزير الصحة اللبناني: عدد الإصابات بـ(كورونا) سيجاوز اليوم الـ10 آلاف

أبو الغيط: استقرار المنطقة يتطلب استعادة فرص مسار سياسي يسمح بتسوية القضية الفلسطينية

أبو الغيط: استقرار المنطقة يتطلب استعادة فرص مسار سياسي يسمح بتسوية القضية الفلسطينية