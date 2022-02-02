ملك الأردن: يجب إعادة إطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين

رام الله - دنيا الوطنقال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني: "يجب إعادة إطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين وتحريك عملية السلام على أساس حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".جاء ذلك خلال استقباله أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء.وبحث الجانبان تطورات الأوضاع العربية والإقليمية، حيث أكد الملك عبد الله على أهمية توحيد وتنسيق المواقف العربية لمواجهة التحديات، مشيرا إلى أن الجامعة العربية لها دور مهم في هذا الشأن.وقال: "الأردن يدعم جميع الجهود التي تدعم العمل العربي المشترك".