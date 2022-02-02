الديمقراطية تطالب روسيا بوضع تقرير (أمنستي) على طاول مجلس الأمن الذي ستترأسه الشهر الجاري

رام الله - دنيا الوطنطالبت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين روسيا التي ستترأس مجلس الأمن هذا الشهر، أن تضع تقرير منظمة العفو الدولية الذي وصف السياسات الإسرائيلية بالفصل العنصري على جدول أعمال مناقشة القضية الفلسطينية التي سيتم مناقشتها على طاولة مجلس الأمن من ضمن قضايا الشرق الأوسط.واشارت إلى أن مندوب روسيا إلى الأمم المتحدة "نيبينزيا" أعلن أنه لن يفوت فرصة الإشارة إلى إنتهاكات إسرائيل في الشرق الأوسط، وأن روسيا تتحدث بصراحة ضد إسرائيل عندما يتعلق الأمر بالحقوق الوطنية للفلسطينيين، كما أكد أن كل المجتمع الدولي لديه نفس الموقف بأن وضع الفلسطينيين في الأرض المحتلة غير مقبول.واكدت الدائرة القانونية على ضرورة الأخذ بعين الإعتبار التوصيات التي وضعها تقرير منظمة العفو الدولية الذي وصف الممارسات الإسرائيلية بالفصل العنصري، ووضعها على جدول أعمال مجلس الأمن لإتخاذ قرار جدي حول ضرورة تنفيذ قراراته السابقة، ومناقشة ما تناوله هذا التقرير، إضافة لتقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الذي تحدث سابقا عن جريمتي الفصل العنصري والإضطهاد الإسرائيلي للفلسطينيين.واعتبرت أن هذا التقرير له أهمية كبرى إذا تم مناقشة جريمة الفصل العنصري التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في مجلس الأمن، كونه سيخرج بقرارات يجب أن تكون موازية لقرارات مقاطعة حكومة جنوب أفريقيا، لاسيما وأنه من أهداف الأمم المتحدة التخلص من الإستعمار والعنصرية، متسائلة عما إذا كان هذان الهدفان غير متحققين في الأراضي الفلسطينية.