إسرائيل: رصد 60300 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

ويبلغ عدد المرضى الذين توصف حالتهم بخطيرة 1085، وأضيفت 222 حالة الى قائمة المتوفين التي تشمل حالياً 8926 منذ ظهور الجائحة في إسرائيل.



وكشفت وزارة الصحة الإسرائيلية، خلال نقاش في (كنيست) النقاب عن أن عدد حالات الإصابة بالمتحور الجديد "BA2 12" يدنو من 300.



هذا وأعلنت وزارة الصحة انه يحق للمواطنين في سن الـ 30 وما فوق بإجراء فحوص ال PCR لفيروس (كورونا) في مراكز قيادة الجبهة الداخلية وصناديق المرضى.





ويشار إلى أن حتى الآن كان يسمح لمن يفوق عمره الـ 60 بالخضوع لهذه الفحوص.



أما مؤشر انتقال العدوى فقد انخفض أمس 0.91، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).