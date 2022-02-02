مركز الإحصاء الخليجي يكشف عدد لقاحات (كورونا) المعطاة وعدد الإصابات بدول الخليج

رام الله - دنيا الوطنكشف مركز الإحصاء الخليجي، عن عدد لقاحات (كورونا) المعطاة بدول مجلس التعاون الخليجي، والتي تجاوزت 104 ملايين جرعة.وأوضح مركز الإحصاء في تغريدة عبر "تويتر"، أنه وفقا لإحصائيات فيروس (كورونا) الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى أمس الثلاثاء، فإن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ 3.155.259 إصابة، وإجمالي حالات التعافي بلغت 2.888.330 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19.891 حالة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وأشار مركز الإحصاء، إلى أن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول مجلس التعاون بلغ 104.046.575 جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 93.3%.