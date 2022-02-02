وزير الصحة اللبناني: عدد الإصابات بـ(كورونا) سيجاوز اليوم الـ10 آلاف

رام الله - دنيا الوطنأعلن فراس أبيض، وزير الصحة اللبناني، اليوم الأربعاء، أن الإصابات بفيروس (كورونا) المستجد في البلاد ستتجاوز اليوم الـ10 آلاف إصابة.وقال أبيض في تصريح: "إصابات فيروس (كورونا) ستتجاوز العشرة الآف اليوم"، مشددا على أن الوضع لا يستدعي الإقفال العام، ولكن لا يمكننا تخفيف الإجراءات، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وكان إصابات (كورونا) في لبنان سجلت يوم أمس 7314 إصابة، بعد أن تراوح معدل الإصابات خلال شهر يناير الماضي بين 5 آلاف إصابة على الأقل و9 آلاف إصابة.وذكرت وزارة الصحة في تقريرها يوم أمس الثلاثاء، أن العدد التراكمي للحالات المؤكدة بفيروس (كورونا) منذ تفشي الوباء في البلاد ارتفع إلى 928522 إصابة فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 9621 حالة وفاة.