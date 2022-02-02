طالع: قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة خلال اجتماعها الأسبوعي

رام الله - دنيا الوطنأصدرت لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، عدة قرارات، خلال اجتماعها الأسبوعي، برئاسة عصام الدعليس.وقررت اللجنة إعفاء المركبات المتضررة خلال عدوان آيار/مايو الماضي، بنسبة (100%) من رسوم الترخيص لمدة عام من تاريخ إصدار القرار، وصرف مبلغ مالي بقيمة (23,294$) لوزارة الصحة، لصالح خدمات تطوير بنية تحتية بمستشفى الصداقة التركي.وتم تشكيل لجنة برئاسة وزارة الداخلية والأمن الوطني، وعضوية عدد من الوزارات، للحد من ظاهرة صناعة وبيع الألعاب والمفرقعات النارية وخطرها على المجتمع، بالإضافة إلى صـرف مبلغ مالي لـدعم اتحاد كـرة الـيد الفلسطيني في تغطية مهمـة سـفر وفد من الاتحاد للجزائر.وقررت اللجنة، المصادقة على إجراءات ديوان الموظفين العام بإعلان مسابقة خارجيـة لشواغر مـدراء عامين في بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية، وتخصيص قطعة أرض مـن أراضـي منطقـة عبسان الكبيـرة (المسماة أرض أبو حمد) لصالح وزارة التربية والتعليم العالي لبناء مدرسة جديدة تخدم سكان المنطقة.كما قررت تكليـف وزارة الحكم المحلي بالتنسيق مـع البـلـديات لإقـرار مشـاريع افراز في الأحياء الريفية التي لا يوجد لها امتداد عمراني، وإدراج عدد من رسوم المعاملات الصحية، ضمن قائمة خدمات وزارة الصحة للخصم من المستحقات المالية للموظفين وفق نظام الحافظة الإلكترونية.كما أعلن اعتماد الخطة التنموية للأعوام 2022-2024، ودليل رسم السياسات الحكومية.