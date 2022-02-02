حماس: المجلس المركزي الحالي غير توحيدي ولا يعبر عن الإرادة الشعبية



وأضافت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن "الضمير الوطني الحي يستوجب موقفاً تاريخياً واضحاً من أجل الشعب والقضية".



وتابعت حماس: بأن "المجلس المركزي الحالي غير توحيدي ولا يعبر عن الإرادة الشعبية ولا يضم قوى وفصائل وازنة وينعقد بعد تعطيل الانتخابات ليكرس واقعا خطيرا"، وفق تعبيرها.



وأعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، اليوم الأربعاء، أنّ اجتماع اللجنة التحضيرية الخاصة بعقد دورة المجلس المركزي أمس هو الرابع.



وأوضحت أبو يوسف، أنّ الاجتماع جاء لاستكمال الوثائق التي ستقدم للمجلس المركزي والعمل على التحضير لورقة سياسية جامعه تأخد بعين الاعتبار جرائم الاحتلال ومواصلة الاستيطان وانغلاق الأفق السياسي والموقف الأميركي من العملية السياسية.



وأشار أبو يوسف، إلى أنّ جملة من القضايا موجودة على جدول أعمال المجلس المركزي، ومن ضمنها مراجعة القرارات السابقة للمجلسين المركزي والوطني إضافة إلى قضايا أخرى حيث تم توزيع جدول الأعمال على أعضاء المركزي والبالغ عددهم 141.



رام الله - دنيا الوطنقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن الحركة تتبنى رسمياً ضرورة إصلاح منظمة التحرير، لـ "تكون حاضنة للمشروع الوطني بمكوناته كافة وليست حكرا على فئة بعينها وفق أجندات خطيرة".