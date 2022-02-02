شؤون فلسطينية

لجنة الانتخابات تطلع ممثلي الأحزاب على اجراءات الترشح

لجنة الانتخابات تطلع ممثلي الأحزاب على اجراءات الترشح
رام الله - دنيا الوطن
عقدت لجنة الانتخابات المركزية اليوم الأربعاء، لقاءً مع ممثلي الأحزاب السياسية، لإبقائهم في صورة التطورات الإجرائية المرتبطة بالمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية.

وأطلع المدير التنفيذي للجنة الانتخابات هشام كحيل ممثلي الأحزاب في اللقاء الذي جرى بمقر اللجنة في مدينة البيرة، على شروط وإجراءات الترشح، وجرى الاستماع والرد على استفسارات الأحزاب حول العملية الانتخابية وخاصة ما يتعلق بعملية الترشح.

وجرى في اللقاء تزويد الأحزاب بنسخ من سجل الناخبين ورزمة من المطبوعات التي تشرح تفاصيل عملية الترشح التي تبدأ يوم الثلاثاء المقبل 8/2/2022 ولمدة 10 أيام، تنتهي مساء الخميس 17/2/2022.

يذكر أن لجنة الانتخابات من خلال مكاتبها في جميع محافظات الضفة الغربية، بدأت عقد سلسلة من اللقاءات التوعوية بهدف اطلاع جميع المواطنين على شروط وإجراءات الترشح للانتخابات المحلية، ونشرت للمهتمين جميع التفاصيل من خلال موقعها الإلكتروني (www.elections.ps).


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