فيديو.. أول زيارة لوزير جيش إسرائيلي للخليج.. بيني غانتس يصل العاصمة البحرينية المنامة

وصل وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، إلى العاصمة البحرينية المنامة، في زيارة رسمية للبلاد.





ووفق ما نقلت إذاعة الجيش، فإن هذه الزيارة هي أول زيارة رسمية لـ "وزير دفاع إسرائيلي"، إلى الخليج العربي.





ويرافق غانتس قائد سلاح البحرية الميجر جنرال دافيد ساعار سلامة، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وفي طريقها إلى مملكة البحرين، حلقت طائرة وزير الجيش، فوق المملكة العربية السعودية، وهذه أول مرة تقوم بذلك طائرة من سلاح الجو الإسرائيلي.





وكان الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ زار دولة الإمارات العربية المتحدة قبل يومين، فيما كان رئيس حكومة الاحتلال، نفتالي بينت، قد قام بزيارة مماثلة إلى الإمارات قبل عدة أسابيع.











رام الله - دنيا الوطن