الطب الوقائي: نحذر من الارتفاع الكبير في إصابات (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنحذر مسؤول الطب الوقائي في وزارة د. سامر الأسعد من تصاعد المنحنى الوبائي، وتسجيل الاف الإصابات بفيروس كورونا يوميا، بفعل الانتشار الواسع للفايروس وارتفاع أعداد حالات الإدخال للمشافي، متوقعا أن يصل المنحنى لذروته خلال الأيام المقبلة.وأوضح الأسعد اليوم الأربعاء، أنه وتماشيا مع منظمة الصحة العالمية ، فإنه جرى تعديلات على بعض بروتوكولات الصحة، من حيث التعامل مع المصابين، وإجراءات الفحص ومدة العزل للمصابين والتي أصبحت لخسمة أيام.وأضاف الأسعد أنه تم نقاش الحالة الوبائية ووضع السيناريوهات المتوقعة والخطط للفترة المقبلة.