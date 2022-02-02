شؤون فلسطينية

الطب الوقائي: نحذر من الارتفاع الكبير في إصابات (كورونا)

الطب الوقائي: نحذر من الارتفاع الكبير في إصابات (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
حذر مسؤول الطب الوقائي في وزارة د. سامر الأسعد من تصاعد المنحنى الوبائي، وتسجيل الاف الإصابات بفيروس كورونا يوميا، بفعل الانتشار الواسع للفايروس وارتفاع أعداد حالات الإدخال للمشافي، متوقعا أن يصل المنحنى لذروته خلال الأيام المقبلة.

وأوضح الأسعد اليوم الأربعاء، أنه وتماشيا مع منظمة الصحة العالمية ، فإنه جرى تعديلات على بعض بروتوكولات الصحة، من حيث التعامل مع المصابين، وإجراءات الفحص ومدة العزل للمصابين والتي أصبحت لخسمة أيام.

وأضاف الأسعد أنه تم نقاش الحالة الوبائية ووضع السيناريوهات المتوقعة والخطط للفترة المقبلة.

أخبار ذات صلة

طالع: قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة خلال اجتماعها الأسبوعي

طالع: قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة خلال اجتماعها الأسبوعي

&#34;الديمقراطية&#34;: الدعوة لإنهاء الانقسام بالحوار الوطني الشامل واعادة بناء النظام السيساي بالانتخابات الشاملة

"الديمقراطية": الدعوة لإنهاء الانقسام بالحوار الوطني الشامل واعادة بناء النظام السيساي بالانتخابات الشاملة

حماس: المجلس المركزي الحالي غير توحيدي ولا يعبر عن الإرادة الشعبية

حماس: المجلس المركزي الحالي غير توحيدي ولا يعبر عن الإرادة الشعبية

لجنة الانتخابات تطلع ممثلي الأحزاب على اجراءات الترشح

لجنة الانتخابات تطلع ممثلي الأحزاب على اجراءات الترشح

الشرطة: وصول جثة مواطنة إلى المستشفى الأهلي بمدينة الخليل

الشرطة: وصول جثة مواطنة إلى المستشفى الأهلي بمدينة الخليل

مجلس الوزراء الفلسطيني: تخصيص 20% من أموال الصناديق العربية والإسلامية لتمويل مشاريع في القدس

مجلس الوزراء الفلسطيني: تخصيص 20% من أموال الصناديق العربية والإسلامية لتمويل مشاريع في القدس

الخارجية: سفارتنا بالقاهرة تنهي اجراءات دفن 40 حالة وفاة لمواطنين فلسطينيين

الخارجية: سفارتنا بالقاهرة تنهي اجراءات دفن 40 حالة وفاة لمواطنين فلسطينيين

مدير عام المستشفيات: نسبة الإشغال في مشافي الضفة بلغت أكثر من 85%

مدير عام المستشفيات: نسبة الإشغال في مشافي الضفة بلغت أكثر من 85%

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الديمقراطية&#34;: الدعوة لإنهاء الانقسام بالحوار الوطني الشامل واعادة بناء النظام السيساي بالانتخابات الشاملة

"الديمقراطية": الدعوة لإنهاء الانقسام بالحوار الوطني الشامل واعادة بناء النظام السيساي بالانتخابات الشاملة

لجنة الانتخابات تطلع ممثلي الأحزاب على اجراءات الترشح

لجنة الانتخابات تطلع ممثلي الأحزاب على اجراءات الترشح

الطب الوقائي: نحذر من الارتفاع الكبير في إصابات (كورونا)

الطب الوقائي: نحذر من الارتفاع الكبير في إصابات (كورونا)

مدير عام المستشفيات: نسبة الإشغال في مشافي الضفة بلغت أكثر من 85%

مدير عام المستشفيات: نسبة الإشغال في مشافي الضفة بلغت أكثر من 85%

هيئة الأسرى تحذر من انتكاسة صحية على حالة الأسير ناصر أبو حميد

هيئة الأسرى تحذر من انتكاسة صحية على حالة الأسير ناصر أبو حميد

أبو جيش: الفصائل تبحث غدا تطوير المقاومة الشعبية في مواجهة اعتداءات المستوطنين

أبو جيش: الفصائل تبحث غدا تطوير المقاومة الشعبية في مواجهة اعتداءات المستوطنين

الاحتلال يغلق محال تجارية وسط حوارة

الاحتلال يغلق محال تجارية وسط حوارة

الأوقاف: 22 تدنيسًا للأقصى ومنع رفع الأذان في &#34;الإبراهيمي&#34; 50 وقتاً خلال الشهر الماضي

الأوقاف: 22 تدنيسًا للأقصى ومنع رفع الأذان في "الإبراهيمي" 50 وقتاً خلال الشهر الماضي

منوعات

شاهد: والدة شيري عادل تظهر للمرة الأولى.. والتشابه غريب

شاهد: والدة شيري عادل تظهر للمرة الأولى.. والتشابه غريب

شاهد: حسن يوسف ينفجر على المنتجين &#34;بيفاصلوا في أجري وكأنهم بيشتروا طماطم&#34;

شاهد: حسن يوسف ينفجر على المنتجين "بيفاصلوا في أجري وكأنهم بيشتروا طماطم"

شاهد: منة عرفة تعلن إصابتها وزوجها وأسرتها بفيروس (كورونا)

شاهد: منة عرفة تعلن إصابتها وزوجها وأسرتها بفيروس (كورونا)

شاهد: حسن شاكوش يثير الجدل ويشد شعر منة فضالي

شاهد: حسن شاكوش يثير الجدل ويشد شعر منة فضالي

شاهد: الجمهور يسخر من هاني رمزي بعد ظهوره بمكياج وملابس نسائية

شاهد: الجمهور يسخر من هاني رمزي بعد ظهوره بمكياج وملابس نسائية

شاهد: إحدى زوجات عمرو دياب تصدم الجمهور في &#34;موسم الرياض&#34;

شاهد: إحدى زوجات عمرو دياب تصدم الجمهور في "موسم الرياض"

شاهد: الجمهور يهاجم وينتقد فيفي عبده بسبب رقصتها الجريئة

شاهد: الجمهور يهاجم وينتقد فيفي عبده بسبب رقصتها الجريئة

شاهد: حمو بيكا يهاجم الموسيقيين بتهمة التزوير

شاهد: حمو بيكا يهاجم الموسيقيين بتهمة التزوير

لأول مرة بعد 19 عام.. منى زكي تجتمع بعمل فني مع السقا

لأول مرة بعد 19 عام.. منى زكي تجتمع بعمل فني مع السقا

لهذا السبب.. أنغام تهاجم أصالة وتسيئ إليها بشكل مستفز

لهذا السبب.. أنغام تهاجم أصالة وتسيئ إليها بشكل مستفز

عربي

قاضية لبنانية تصدر مذكرة إحضار بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة

قاضية لبنانية تصدر مذكرة إحضار بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة

تحركات قطرية لتقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران

تحركات قطرية لتقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران

التحالف العربي يعلن تنفيذ 17 عملية ضد الحوثيين في مأرب وتعز

التحالف العربي يعلن تنفيذ 17 عملية ضد الحوثيين في مأرب وتعز

قناة السويس تحقق أرقاماً قياسية جديدة

قناة السويس تحقق أرقاماً قياسية جديدة