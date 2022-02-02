شؤون فلسطينية

الخارجية: سفارتنا بالقاهرة تنهي اجراءات دفن 40 حالة وفاة لمواطنين فلسطينيين

الخارجية: سفارتنا بالقاهرة تنهي اجراءات دفن 40 حالة وفاة لمواطنين فلسطينيين
رام الله - دنيا الوطن
أفادت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، اليوم الأربعاء ، بإنهاء اجراءات دفن 40 حالة وفاة لفلسطينيين داخل وخارج  جمهورية مصر العربية خلال شهر يناير المنصرم .

وأوضحت السفارة أن في إطار الدور الذي تمارسه وزارة  الخارجية والمغتربين وسفارات دولة فلسطين بتيسير الإجراءات  على المواطنين الفلسطينيين بكافة السبل المتاحة، أوعز سفير دولة فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، بسرعة ايفاد مندوبين من السفارة فور تلقيها بلاغات ذوي المتوفين لإنهاء كافة الإجراءات اللوجيستية المتعلقة بدفن ونقل المواطنين الفلسطينيين سواء داخل مقابر الفلسطينيين بمصر ومنظمة التحرير، وكذلك انهاء اجراءات نقل الجثامين من مطار القاهرة إلى قطاع غزة بناء على رغبة ذوي المتوفين ليوارى الثرى جسد الفقداء في أرض الوطن.

وأتمت السفارة نقل 16 حالة وفاة من أبناء قطاع غزة تم نقلهم إلى القطاع، و24 حالة وفاة من فلسطينيين داخل مصر تم دفنهم في مدافن الفلسطينيين ومنظمة التحرير بالقاهرة.

وتقدمت وزارة الخارجية والمغتربين وسفارة دولة فلسطين بالقاهرة بخالص التعازي إلى ذوي المتوفين، سائلين الرحمة لهم، والصبر والسلوان لعائلاتهم الكريمة.

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