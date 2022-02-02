مدير عام المستشفيات: نسبة الإشغال في مشافي الضفة بلغت أكثر من 85%

رام الله - دنيا الوطنقال مدير عام المشافي في وزارة الصّحة نجي نزال، إن نسبة الإشغال في المشافي في ارتفاع غير مسبوق حيث وصلت في عموم مشافي الوطن لأكثر من 85% غالبيتهم من غير المطعمين.وأكد نزال اليوم الأربعاء، أنه تم فتح كافة المراكز المخصصة والمجهزة لعلاج المصابين بفيروس كورونا جرّاء التزايد المضطرد بأعداد الحالات المصابة بالفيروس، مبينا أنه في حال عدم السيطرة على أعداد الإصابات سيتم التوجه لافتتاح أقسام أخرى من المشافي لعلاج كورونا.هذا ودعا مدير عام المشافي في وزارة الصّحة كافة المواطنين الذين لم يتلقوا المطاعيم التوجه مباشرة للحصول على اللقاح اللازم تجنبا للإصابة بكورونا أو أعراضه الخطيرة.