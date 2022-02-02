هيئة الأسرى تحذر من انتكاسة صحية على حالة الأسير ناصر أبو حميد

رام الله - دنيا الوطنيعاني الاسير ناصر ابو حميد من وضع صحي حرج ومتردٍ في عيادة سجن الرملة وهو بحاجة لعلاج تأهيلي ولا يقوى على التنفس بشكل منفرد وانما من خلال اسطوانة الاكسجين ولا يستطيع تحريك اطرافه حسبما اكد وكيل هيئة شؤون الاسرى والمحررين عبد القادر الخطيب.وحذر الخطيب اليوم الأربعاء، من انتكاسة كبيرة في حالة الأسير ناصر أبو حميد الصحية على الصعيدين التنفسي وبقايا الورم السرطاني.هذا ويواصل الاسرى الاداريون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال منذ ثلاثة وثلاثين يوما لاسقاط سياسة الاعتقال الاداري فيما قرر الأسرى الاداريون في سجن عوفر ارجاع وجبات الطعام الثلاث لهذا اليوم احتجاجا على اعتقالهم الاداري.