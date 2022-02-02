أبو جيش: الفصائل تبحث غدا تطوير المقاومة الشعبية في مواجهة اعتداءات المستوطنين

رام الله - دنيا الوطنقال منسق القوى والفصائل الوطنية في نابلس نصر أبو جيش، إن اجتماع القوى والفصائل الوطنية يوم غد الخميس سيبحث بشكل أساسي المقاومة الشعبية المستمرة في محافظة نابلس، بالإضافة للفعاليات التي سيتم تنظيمها للتصدي لاعتداءات المستوطنين.وشدد أبو جيش اليوم الأربعاء، على أهمية توحيد الجهود في العمل الميداني والتجمع بشكل موحد تحت راية العلم الفلسطيني وقيادة منظمة التحرير لمواجهة اعتداءات المستوطنين.وطالب أبناء شعبنا بضرورة المبادرة بقطع الطرق على المستوطنين وإعاقة حركتهم، والتوجه لزراعة الأراضي في المناطق المحاذية للبؤر الاستيطانية.