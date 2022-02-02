أبو يوسف: اللجنة التحضيرية للمجلس المركزي تحضر لورقة سياسية جامعة

رام الله - دنيا الوطنأعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، اليوم الأربعاء، أنّ اجتماع اللجنة التحضيرية الخاصة بعقد دورة المجلس المركزي أمس هو الرابع.وأوضحت أبو يوسف، أنّ الاجتماع جاء لاستكمال الوثائق التي ستقدم للمجلس المركزي والعمل على التحضير لورقة سياسية جامعه تأخد بعين الاعتبار جرائم الاحتلال ومواصلة الاستيطان وانغلاق الأفق السياسي والموقف الأميركي من العملية السياسية.وأشار أبو يوسف، إلى أنّ جملة من القضايا موجودة على جدول أعمال المجلس المركزي، ومن ضمنها مراجعة القرارات السابقة للمجلسين المركزي والوطني إضافة إلى قضايا أخرى حيث تم توزيع جدول الأعمال على أعضاء المركزي والبالغ عددهم 141