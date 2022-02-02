شؤون فلسطينية

الاقتصاد: أسعار منتجات الألبان الوطنية تباع بسعرها القديم للمستهلك

الاقتصاد: أسعار منتجات الألبان الوطنية تباع بسعرها القديم للمستهلك
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأربعاء، إن منتجات ومشتقات الألبان الوطنية تباع للمستهلك بسعرها القديم والمتعارف عليه.

وثمنت الوزارة في بيان لها وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الاستجابة السريعة لأصحاب المصانع الوطنية لقرار وزارة الاقتصاد الوطني بهذا الخصوص، والالتزام بالسعر المتعارف عليه بالرغم من عدم استقرار أسعار مدخلات الإنتاج على الصعيد العالمي.

وشددت على دورها الاستراتيجي في دعم وتطوير المنتجات الوطنية، والمساعي الحثيثة التي تبذلها لزيادة المنتجات في سلة المستهلك لافته إلى أن رفعها بنسبة "2% سنويا" سيعمل على توفير 5 آلاف فرصة عمل جديدة، مؤكدة أهمية ثقة المستهلك بالمنتجات الوطنية، بحيث تكون الخيار الأول له عند الاستهلاك.

ودعت الوزارة المواطنين للإبلاغ عن أي شكوى يرونها في السوق الفلسطيني، من خلال الاتصال المباشر عبر الرقم 129، مؤكدة دور الطواقم في ضبط وتنظيم السوق.

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