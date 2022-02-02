وزارة الأسرى: أسرى سجن عسقلان يخوضون اليوم إضرابا عن الطعام

رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة شؤون الأسرى والمحررين أن أسرى سجن عسقلان يخوضون إضرابا عن الطعام، و سيقومون بإرجاع وجبات الطعام الثلاثة، وذلك احتجاجا على المماطلة من قبل إدارة السجون، وعدم الاهتمام بموضوع الأسير المريض ناصر أبو حميد، الى جانب رفض الادارة التجاوب في نقل شقيق الأسير أبو حميد ليكون بجانب ناصر لمساعدته.وأوضحت الوزارة أن الأسير ناصر أبو حميد موجود في عيادة سجن "الرملة" بوضع صحي خطير للغاية، حيث واجه منذ العام الماضي رحلة طويلة من سياسة الإهمال الطبي "القتل البطيء"، ومنها خطأ طبي تعرض له بعد أنّ تبين إصابته بسرطان في الرئة.وأشارت الوزارة أن سلطات الاحتلال لا تزال ترفض الاستجابة بمطالبات الافراج عنه منذ بداية شهر يناير الجاري، نظرا لتطورات صعبة في وضعه الصحي، وفقده القدرة على تحريك أصابعه والقدرة على الكلام، وفقده للكثير من وزنه.يذكر أن الأسير ناصر"49" عاما، معتقل منذ العام 2002، ومحكوم بالسجن المؤبد 7 مرات و50 عام، وشقيق 4 أسرى محكومين بالمؤبد .