شؤون فلسطينية

"الخارجية": دولة الاحتلال تتحدى تقرير "أمنستي" بمزيد من الاستيطان

"الخارجية": دولة الاحتلال تتحدى تقرير "أمنستي" بمزيد من الاستيطان
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأربعاء، إن دولة الاحتلال تتحدى تقرير "أمنستي" الذي كشفت تفاصيل وأبعاد الأبرتهايد الإسرائيلي في فلسطين المحتلة، والذي يحمي منظومة استعمارية استيطانية بشعة، وذلك بمزيد من قرارات الاستيطان، كل ذلك أمام إهمال دولي مقصود.

وأضافت الخارجية في بيان صحفي، "ساعات قليلة بعد إعلان امنستي عن تقريرها المهم الذي أكدت فيه أن إسرائيل دولة فصل عنصري وتنفذ جرائم ضد الإنسانية، وكشفت تفاصيل وأبعاد الأبرتهايد الإسرائيلي في فلسطين المحتلة الذي يحمي منظومة استعمارية استيطانية بشعة، كشف الإعلام العبري صباح هذا اليوم عن مصادقة المستشار القضائي لحكومة الاحتلال في يومه الأخير في منصبه على مخطط البناء الهيكلي في بؤرة "ابيتار" المقامة على جبل صبيح بأراضي بلدة بيتا جنوب نابلس، بما يشمل إعادة احتلال المستوطنين البؤرة خاصة بعد أن أقدم جيش الاحتلال على الاستيلاء على 60 دونماً من الأرض الفلسطينية التي أقيمت عليها، تمهيداً لعودة تدريجية للمستوطنين لاحتلال المكان، وهو ما يفسر الهجمة الشرسة التي تشنها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ومنظماتهم وعناصرهم الإرهابية ضد بيتا والقرى المجاورة وفي منطقة جنوب نابلس برمتها".

وتابعت: هذا في وقت تتواصل به هجمات واعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين ضد المواطنين في منطقة شمال غرب نابلس، خاصة ما تتعرض له بلدة برقة باستمرار، وفي وقت يضرب به الاستيطان في كل مكان في الضفة الغربية المحتلة وفي مقدمتها مصادقة ما تسمى اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء الإسرائيلية على إيداع 3 مخططات استيطانية في القدس لتوسيع عدد من المستوطنات، وكذلك التصعيد الحاصل في عمليات هدم المنشآت والمنازل الفلسطينية كما هو الحال في القدس وبلداتها وأحيائها المختلفة، في بلدة الظاهرية بالخليل، في قرية الجلمة بجنين، وكذلك عمليات التطهير العرقي والهدم المتواصلة في الأغوار ومسافر يطا، وتوزيع إخطارات بوقف البناء في قرية النبي الياس في قلقيلية، وجميعها تندرج في إطار إصرار إسرائيلي رسمي على تعميق وتوسيع الاستيطان.

وادانت الخارجية قرارات وعمليات تعميق وتوسيع الاستيطان وعمليات هدم المنشآت والمنازل الفلسطينية، واكدت أن ما كشفته التقارير وما أعلن عنه من إجراءات استيطانية جديدة إنما يعزز مضمون ونتائج تقرير منظمة العفو الدولية، بحيث يتم التعامل مع الفلسطينيين وحقوقهم كجماعة عرقية دونية وجب حرمانها من حقوقها بالكامل.

وأشارت إلى ان هذه السياسة هي المثبتة والمتبعة من قبل منظومة الاحتلال بكل مكوناتها، وتباشر دوما بتنفيذها على الأرض دون خوف أو قلق من أي اتهام او انتقاد ما دامت دولة الاحتلال تحظى بالحماية، ولا تتعرض لأية مساءلة او محاسبة او معاقبة.

وأكدت الخارجية أن هذا الوضع القائم والثابت هو الذي يشجع دولة الاحتلال والابرتهايد على ارتكاب المزيد من هذه الجرائم اليومية بحق الشعب الفلسطيني.

وقالت: ما دام الموقف الدولي لن يتغير، وما دام المجتمع الدولي لم يأخذ بمخرجات تقرير منظمة العفو الدولية أو ينظر فيها على الأقل، سترتكب إسرائيل المزيد من هذه الجرائم.

أخبار ذات صلة

الخارجية: سفارتنا بالقاهرة تنهي اجراءات دفن 40 حالة وفاة لمواطنين فلسطينيين

الخارجية: سفارتنا بالقاهرة تنهي اجراءات دفن 40 حالة وفاة لمواطنين فلسطينيين

مدير عام المستشفيات: نسبة الإشغال في مشافي الضفة بلغت أكثر من 85%

مدير عام المستشفيات: نسبة الإشغال في مشافي الضفة بلغت أكثر من 85%

هيئة الأسرى تحذر من انتكاسة صحية على حالة الأسير ناصر أبو حميد

هيئة الأسرى تحذر من انتكاسة صحية على حالة الأسير ناصر أبو حميد

مجلس الوزراء: صرف 12 مليون شيكل كاحتياجات طارئة لأهالي مدينة القدس

مجلس الوزراء: صرف 12 مليون شيكل كاحتياجات طارئة لأهالي مدينة القدس

أبو جيش: الفصائل تبحث غدا تطوير المقاومة الشعبية في مواجهة اعتداءات المستوطنين

أبو جيش: الفصائل تبحث غدا تطوير المقاومة الشعبية في مواجهة اعتداءات المستوطنين

أبو يوسف: اللجنة التحضيرية للمجلس المركزي تحضر لورقة سياسية جامعة

أبو يوسف: اللجنة التحضيرية للمجلس المركزي تحضر لورقة سياسية جامعة

الاقتصاد: أسعار منتجات الألبان الوطنية تباع بسعرها القديم للمستهلك

الاقتصاد: أسعار منتجات الألبان الوطنية تباع بسعرها القديم للمستهلك

الاحتلال يغلق محال تجارية وسط حوارة

الاحتلال يغلق محال تجارية وسط حوارة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مدير عام المستشفيات: نسبة الإشغال في مشافي الضفة بلغت أكثر من 85%

مدير عام المستشفيات: نسبة الإشغال في مشافي الضفة بلغت أكثر من 85%

هيئة الأسرى تحذر من انتكاسة صحية على حالة الأسير ناصر أبو حميد

هيئة الأسرى تحذر من انتكاسة صحية على حالة الأسير ناصر أبو حميد

أبو جيش: الفصائل تبحث غدا تطوير المقاومة الشعبية في مواجهة اعتداءات المستوطنين

أبو جيش: الفصائل تبحث غدا تطوير المقاومة الشعبية في مواجهة اعتداءات المستوطنين

الاحتلال يغلق محال تجارية وسط حوارة

الاحتلال يغلق محال تجارية وسط حوارة

الأوقاف: 22 تدنيسًا للأقصى ومنع رفع الأذان في &#34;الإبراهيمي&#34; 50 وقتاً خلال الشهر الماضي

الأوقاف: 22 تدنيسًا للأقصى ومنع رفع الأذان في "الإبراهيمي" 50 وقتاً خلال الشهر الماضي

نابلس: الأشغال الشاقة 15 سنة وغرامة مالية لمدان بتهمة الاتجاه بالمخدرات

نابلس: الأشغال الشاقة 15 سنة وغرامة مالية لمدان بتهمة الاتجاه بالمخدرات

الزق: &#34;المركزي&#34; سيطرح خارطة طريق لاستنهاض قوى شعبنا لمواجهة إنكار الاحتلال لحقوقنا

الزق: "المركزي" سيطرح خارطة طريق لاستنهاض قوى شعبنا لمواجهة إنكار الاحتلال لحقوقنا

الجبهة العربية الفلسطينية: المجلس المركزي سيساعد على توحيد الصف الفلسطيني

الجبهة العربية الفلسطينية: المجلس المركزي سيساعد على توحيد الصف الفلسطيني

منوعات

شاهد: والدة شيري عادل تظهر للمرة الأولى.. والتشابه غريب

شاهد: والدة شيري عادل تظهر للمرة الأولى.. والتشابه غريب

شاهد: حسن يوسف ينفجر على المنتجين &#34;بيفاصلوا في أجري وكأنهم بيشتروا طماطم&#34;

شاهد: حسن يوسف ينفجر على المنتجين "بيفاصلوا في أجري وكأنهم بيشتروا طماطم"

شاهد: منة عرفة تعلن إصابتها وزوجها وأسرتها بفيروس (كورونا)

شاهد: منة عرفة تعلن إصابتها وزوجها وأسرتها بفيروس (كورونا)

شاهد: حسن شاكوش يثير الجدل ويشد شعر منة فضالي

شاهد: حسن شاكوش يثير الجدل ويشد شعر منة فضالي

شاهد: الجمهور يسخر من هاني رمزي بعد ظهوره بمكياج وملابس نسائية

شاهد: الجمهور يسخر من هاني رمزي بعد ظهوره بمكياج وملابس نسائية

شاهد: إحدى زوجات عمرو دياب تصدم الجمهور في &#34;موسم الرياض&#34;

شاهد: إحدى زوجات عمرو دياب تصدم الجمهور في "موسم الرياض"

شاهد: الجمهور يهاجم وينتقد فيفي عبده بسبب رقصتها الجريئة

شاهد: الجمهور يهاجم وينتقد فيفي عبده بسبب رقصتها الجريئة

شاهد: حمو بيكا يهاجم الموسيقيين بتهمة التزوير

شاهد: حمو بيكا يهاجم الموسيقيين بتهمة التزوير

لأول مرة بعد 19 عام.. منى زكي تجتمع بعمل فني مع السقا

لأول مرة بعد 19 عام.. منى زكي تجتمع بعمل فني مع السقا

لهذا السبب.. أنغام تهاجم أصالة وتسيئ إليها بشكل مستفز

لهذا السبب.. أنغام تهاجم أصالة وتسيئ إليها بشكل مستفز

عربي

قاضية لبنانية تصدر مذكرة إحضار بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة

قاضية لبنانية تصدر مذكرة إحضار بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة

تحركات قطرية لتقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران

تحركات قطرية لتقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران

التحالف العربي يعلن تنفيذ 17 عملية ضد الحوثيين في مأرب وتعز

التحالف العربي يعلن تنفيذ 17 عملية ضد الحوثيين في مأرب وتعز

قناة السويس تحقق أرقاماً قياسية جديدة

قناة السويس تحقق أرقاماً قياسية جديدة