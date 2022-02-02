شؤون فلسطينية

قلقيلية: إرجاع شاحنة إسرائيلية محملة بالنفايات إلى الطرف الإسرائيلي

قلقيلية: إرجاع شاحنة إسرائيلية محملة بالنفايات إلى الطرف الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
تمكنت سلطة جودة البيئة بالتعاون مع قوى الأمن في محافظة قلقيلية من إرجاع شاحنة تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية محملة بنفايات ومخلفات من المستوطنات الإسرائيلية إلى الطرف الإسرائيلي بعد ضبطها تفرغ حمولتها في موقع شمال شرق قرية كفر لاقف شرق قلقيلية.

وأشارت سلطة جودة البيئة في بيان صحفي صدر عنها اليوم أن طواقمها في المحافظة اجرت كشفا ومعاينة لحمولة الشاحنة والذي تبين بأنها نفايات هدم وبناء وأن الموقع يستخدم منذ فترة طويلة في عمليات تهريب النفايات.

وبينت أنه تم إعادة الشاحنة بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة بالإضافة إلى المتابعة القانونية مع أصحاب الأراضي لدى الجهات المختصة وذلك تحت إشراف ومتابعة محافظ محافظة قلقيلية اللواء رافع رواجبة بالتنسيق مع الشرطة البيئية والضابطة الجمركية والاستخبارات العسكرية والارتباط العسكري والمدني.

وبدورها شكرت سلطة جودة البيئة قوى الأمن على تعاونهم المستمر في ضبط وملاحقة مهربي النفايات الإسرائيلية في المحافظة وكافة محافظات الوطن داعية المواطنين للتبليغ عن أي عملية تهريب للنفايات من خلال التواصل مع طواقم سلطة جودة البيئة في المحافظات أو بالاتصال على الرقم المجاني للضابطة الجمركية 132 او من خلال جهاز الشرطة _ الشرطة البيئية لحماية أراضينا وبيئتنا من عدوان الاحتلال الإسرائيلي.

وبينت بأن المادة 13 من قانون رقم 7 لسنة 1999 بشأن البيئة تنص على حظر استيراد النفايات الخطرة إلى الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى ان المادة 34 من نظام إدارة النفايات الصلبة تفرض وجوب الحصول على تراخيص لاستيراد النفايات الصلبة غير الخطرة.


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