توضيح من التعليم العالي حول المادة المطلوبة في امتحان الثانوية العامة

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة التربية والتعليم، إنها تابعت الملاحظات الواردة من الميدان التربوي حول المادة المطلوبة في امتحان الثانوية العامة.وأكدت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن ما صدر عنها في هذا السياق ارتبط بالفاقد التعليمي والمادة المنجزة في المدارس، حتى نهاية الفترة الثانية.وشددت "التربية" على أنها تتابع المستجدات كافة فيما يتعلق بتطور جائحة "كورونا"، والحالة الصحية العامة وأثرها على الطلبة والمعلمين، وستتخذ الإجراءات اللازمة التي تضمن مصلحة الطلبة، وبما يحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، ويحافظ على جودة الامتحان وموثوقيته ومصداقيته.