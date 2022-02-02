فتح تدعو أمريكا لمراجعة مواقفها والكف عن دعم الاحتلال والتغطية على جرائمه



واعتبر محمد ربيع الناطق بإسم حركة فتح في القدس، ان هذا الموقف تأكيدًا على مواقف الولايات المتحدة الامريكية المعادية لقضيتنا العادلة وحقوق شعبنا ، وانحيازاً مع الاحتلال وعدوانه وارهابه بحق شعبنا الأعزل.



وأضاف ، "أن الولايات المتحدة الامريكية لها سجل حافل بالقرارات المعادية لشعبنا وقضيته، ولا تصلح أن تكون راعية للسلام، وتؤكد من جديد أنها شريكة مع الاحتلال الاسرائيلي في عدوانه، وتوفر له الغطاء والشرعية لإرتكاب المجازر والانتهاكات بحق شعبنا، ودليلًا على ازدواجية المعايير التي تمارسها الإدارات الأمريكية.



واشار ربيع، الي أن تقرير منظمة العفو الدولية كشف زيف الاحتلال وداعميه، ووضع العالم في صورة ما يحدث في فلسطين من جرائم منظمة يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي، إلا ان امريكا كعادتها مصرة الي ان تنحاز للاحتلال الإسرائيلي على حساب حقوق الشعب الفلسطيني، وتضرب بعرض الحائط الشرعية الدولية والقرارات الأممية.



وأكدت الحركة على لسان المتحدث بإسمها في القدس محمد ربيع، أن ما يقوم به الاحتلال الاسرائيلي إزاء الفلسطينيين من جرائم واعتداءات منظمة هو الإرهاب الحقيقي الذي تنحاز له أمريكا وتوفر له كل الدعم وتغطيه في المحافل الدولية.



ودعت الحركة، ادارة الولايات المتحدة الامريكية إلى مراجعة مواقفها،والكف عن دعم الاحتلال الاسرائيلي والتغطية على جرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، والانحياز للقرارات الأممية، و للقانون الدولي وحقوق الإنسان.

رام الله - دنيا الوطناستنكرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، ما جاء على لسان المتحدث بإسم وزارة الخارجية الامريكية نيد برايس، التي يشكك بتقرير منظمة العفو الدولية ، قائلاً بأن واشنطن ترفض القول بأن أفعال إسرائيل تجاه الفلسطينيين فصل عنصري.