الزراعة توضّح أسباب ارتفاع أسعار بعض الخضروات في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الزراعة بغزة، عن أسباب ارتفاع أسعار بعض أصناف الخضروات في أسواق القطاع.وقال الناطق باسم الوزارة أدهم البسيوني وفق ما نقلت وكالة (الرأي): إن ارتفاع أسعار أصناف مثل البندورة والخيار والباذنجان في هذه الفترة كل عام يعود لانخفاض درجات الحرارة نظرًا لتصنيف هذه الخضروات على أنها صيفية بخلاف البطاطا والبصل التي يتم زراعتها في الشتاء ولا تتأثر كثيرًا بالأحوال الجوية.وأضاف البسيوني، أن التغيرات المناخية في الأسبوعين الماضيين أثرت سلبا على نضج الثمار الأمر الذي انعكس سلبا على الكميات المعروضة في الأسواق وأدى لتذبذب الأسعار وارتفاعها، والأمر ليس له علاقة بالتصدير.وأشار إلى أن أسعار الخضروات ستعود لوضعها الطبيعي فور اعتدال الأحوال الجوية.