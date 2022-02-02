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الإحصاء يعلن مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي للعام 2021

الإحصاء يعلن مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي للعام 2021
رام الله - دنيا الوطن
قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني: "سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ارتفاعاً حاداً نسبته 14.13% خلال العام 2021 مقارنة بالعام 2020، حيث بلغ الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي 105.06 خلال العام 2021 مقارنة بـ 92.05 خلال العام 2020 (سنة الأساس 2019 = 100)". 

على مستوى الأنشطة الرئيسية المكونة للمؤشر سجلت أنشطة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً حاداً نسبته 32.02%، وأنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً حاداً نسبته 16.09%، وأنشطة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً حاداً نسبته 8.55%، وأنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً حاداً نسبته 5.86%.

السنة نسب التغير %
2012 + 6.39
2013 + 7.82
2014 - 3.92
2015 - 3.80
2016 + 0.96
2017 + 4.11
2018 - 3.94
2019 + 3.86
2020 - 7.95
2021 + 14.13

انخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين خلال شهر كانون أول،12/2021

سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي انخفاضاً مقداره 0.32% خلال شهر كانون أول 2021 مقارنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                         بشهر تشرين ثاني 2021، إذ انخفض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 108.39 خلال شهر كانون أول 2021 مقارنة بـ 108.74 خلال شهر تشرين ثاني 2021  (سنة الأساس 2019 = 100).

حركة كميات الإنتاج الصناعي على مستوى الأنشطة الاقتصادية الرئيسية

سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً حاداً مقداره 11.16% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

كما سجلت أنشطة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضاً حاداً مقداره 7.30% والتي تشكل أهميتها النسبية 1.84% من إجمالي أنشطة الصناعة.

وسجلت أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً مقداره 1.05% خلال شهر كانون أول 2021 مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها النسبية 87.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

أما على صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً خلال شهر كانون أول 2021 مقارنة بشهر تشرين ثاني 2021 أهمها صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات "الألمنيوم"، وصناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى "الباطون، الحجر والرخام، والإسفلت"، وصناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، وصناعة الملابس، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية، وصناعة الأثاث، وصناعة المشروبات.

من ناحية أخرى سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ارتفاعاً في بعض أنشطة الصناعات التحويلية منها صناعة المنتجات الغذائية، وصناعة منتجات التبغ، وأنشطة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة.

في حين سجلت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 14.04% والتي تشكل أهميتها النسبية 7.38% من إجمالي أنشطة الصناعة.

الشهر نسبة التغير (%)
كانون ثاني - 2.13
شباط - 2.43
آذار + 3.90
نيسان - 0.52
أيار - 4.94
حزيران + 10.60
تموز - 6.71
آب + 14.47
أيلول - 4.57
تشرين أول - 1.95
تشرين ثاني + 1.10
كانون أول - 0.32
2021 مقارنة مع 2020 + 14.13

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