الخارجية الاميركية تطالب بتحقيق جنائي شامل حول استشهاد المسن أسعد

رام الله - دنيا الوطنطالب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، الحكومة الإسرائيلية، باجراء تحقيق جنائي شامل، حول استشهاد المسن عمر عبد المجيد أسعد (80 عاما).وقال برايس في تصريح صحفي الليلة الماضية، "ما زلنا نشعر بقلق بالغ إزاء ظروف وفاة السيد عمر أسعد، وهو مواطن أميركي، بعد أن احتجزه جنود إسرائيليون في الضفة الغربية".وأضاف: تتوقع الولايات المتحدة تحقيقا جنائيا شاملا ومساءلة كاملة في هذه القضية، ونرحب بتلقي معلومات إضافية حول هذه الجهود في أقرب وقت ممكن، وسنواصل مناقشة هذا الحادث المقلق مع الحكومة الإسرائيلية.وكان جيش الاحتلال أعلن أمس، انه اتخذ إجراء تأديبيا ضد قائد كتيبة "نيتسح يهودا" وضباط آخرين مسؤولين عن الوحدة المتورطة في الحادث.يذكر أن المسن أسعد استشهد فجر 12 كانون الثاني/ يناير الماضي، في قرية جلجليا شمال مدينة رام الله، بعد ان احتجزه جنود الاحتلال ونكلوا به.