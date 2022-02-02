أبو مازن يعزي السيسي بوفاة محافظ الإسكندرية الأسبق

رام الله - دنيا الوطنعزى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، بوفاة وزير التنمية المحلية، محافظ الإسكندرية الأسبق، اللواء محمد عبد السلام المحجوب.وقال عباس في برقية التعزية، إن شعبنا سيستذكر للراحل المحجوب بوفاء وعرفان، دعمه الكبير لقضيتنا العادلة ومشاركته المخلصة في نضال شعبنا المشروع.وأضاف: نتقدم باسم دولة وشعب فلسطين وبالأصالة عن نفسي ومن خلالكم، لعائلة الفقيد الكريمة وللشعب المصري الشقيق، بأسمى عبارات التعازي القلبية، وندعو الله تعالى، ان يشمل الفقيد برحمته ويسكنه فسيح جناته، وان يلهمكم ومحبيه جميل الصبر وحسن العزاء".