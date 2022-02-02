الاحتلال يهدم 3 آبار مياه بمسافر يطا جنوب الخليل

رام الله - دنيا الوطناقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم الأربعاء محمية خلة الضبع، بمسافر يطا جنوب الخليل، وشرعت بهدم ثلاثة آبار مياه.وأشار منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور، إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت محمية خلة الضبع برفقة جرافة، وقامت بهدم وتجريف ثلاثة آبار مياه تعود لعائلات: حمامدة، ودبابسة، والعمور.وأكد على أن قوات الاحتلال تستهدف على الدوام هذه المحمية التي تقدر مساحتها بنحو 400 دونم، لغرض الاستيلاء عليها لصالح المشاريع الاستيطانية.