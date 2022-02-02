شؤون فلسطينية

التربية: تعليق الدوام الوجاهي في جميع مدارس ورياض الأطفال بالضفة لمدة 10 أيام

التربية: تعليق الدوام الوجاهي في جميع مدارس ورياض الأطفال بالضفة لمدة 10 أيام
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم تعليق الدوام المدرسي الوجاهي في جميع المدارس ورياض الأطفال في الضفة الغربية، اعتباراً من صباح غد الخميس 3/2/2022، وحتى مساء السبت 12/2/2022، مع التحول إلى التعلم عن بُعد.

وقالت وزارة التربية والتعليم، في بيان صحفي، إنه سيتم وبالتنسيق مع وزارة الصحة، استكمال الحملة الوطنية لتطعيم الطلبة والكوادر التربوية، وذلك في ضوء التصاعد اللافت في المنحنى الوبائي وتزايد أعداد المخالطين، وحفاظاً على سلامة طلبتنا وكوادرنا.

وأضافت انه سيتم استثمار هذه الفترة من أجل تنظيم حملة التطعيم في المدارس وفق ترتيبات سيعلن عنها بعد التنسيق بين مديريات التربية ومديريات الصحة في المحافظات.

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