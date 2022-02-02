"مع انتهاء قرار تخفيض الرسوم".. شحادة: تشديد الإجراءات بحق المركبات المخالفة بدءًا من مارس

رام الله - دنيا الوطنأعلن العميد تامر شحادة مدير إدارة المرور والنجدة في الشرطة عن بدء الشرطة بتشديد إجراءاتها بحق المركبات المخالفة على الطريق اعتباراً من الأول من شهر آذار/ مارس المقبل، وذلك مع انتهاء مدة قرار تخفيض رسوم المركبات نهاية الشهر الجاري.وقال العميد شحادة في تصريح صحفي نشره موقع وزارة الداخلية: "تواصل إدارة شرطة المرور والنجدة إجراءاتها المستمرة لضبط الحالة المرورية وتحسين الواقع المروري في قطاع غزة".وشدد العميد شحادة على أن شرطة المرور لن تسمح بسير أي مركبة لم تستوفِ إجراءاتها القانونية، داعياً السائقين للمسارعة إلى توفيق الأوضاع القانونية لمركباتهم قبل الموعد المذكور.وكانت رئاسة لجنة متابعة العمل الحكومي قد أقرت مؤخراً تمديد قرار تخفيض رسوم ترخيص المركبات لشهر إضافي حتى نهاية شهر شباط/ فبراير الجاري.يذكر، أن وزارة النقل والمواصلات بغزة قد أعلنت نهاية تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم جُملة من الإجراءات والتسهيلات الجديدة التي من شأنها مساعدة السائقين لتوفيق أوضاعهم القانونية، في ظل الظروف والأوضاع الاقتصادية التي يعيشها أهالي قطاع غزة، بعد أزمة كورونا التي خلفت آثاراً اقتصادية مَسّت الجميع.