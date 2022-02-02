مجدلاني يهنئ رئيس الصين بحلول رأس السنة الصينية

رام الله - دنيا الوطنهنأ عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الامين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د. أحمد مجدلاني ، رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جينبينغ، بحلول رأس السنة الصينية الجديدة.وقال د. مجدلاني في برقية التهنئة يسعدنا أن نتقدم من فخامتكم ومن خلالكم لعموم الشعب الصيني وفي مقدمتهم قيادة الحزب الشيوعي الصيني بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة حلول السنة الصينية الجديدة، والتي تتجلى فيها أجمل صورة عن الحضارة الصينية والثقافة الصينية العريقة والغنية بكافة أطيافها والتي تعبر عن الأمة الصينية المتنوعة والمتميزة بقومياتها وثقافتها المتعددة التي ترسم صورة جميلة ورائعة عن بلدكم العظيم.وتابع مجدلاني: ننتهز هذه المناسبة لنعبر لكم عن أجمل أمنياتنا بعام صيني جديد يحفل بالنجاح والتطور والازدهار والتقدم على كافة المستويات بما يخدم شعبكم وبما ينعكس ايجاباً على الانسانية جمعاء في اطار المصير المشترك لكافة شعوب العالم.وذكر "احتفالكم بالسنة الصينية الجديدة في ظل انتصار الصين على جائحة كورونا وقدرتها الجبارة على مواجهة وتجاوز كل التحديات الداخلية والخارجية تضعنا أمام معادلة الصمود والقوة والخطى الثابتة نحو المستقبل بما يضمن الحياة الرغيدة للشعب الصيني وبما يدخل السعادة والطمأنينة والسلام والتنمية لكافة بلدان وشعوب العالم الأخرى".