التربية والتعليم تكشف حقيقة تعطيل الدوام الدراسي 10 أيام

رام الله - دنيا الوطنكشف صادق الخضور، الناطق باسم وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، حقيقة الاخبار التي تتحدث عن تعطيل الدوام المدرسي لمدة 10 أيام بدءاً من صباح غدٍ الخميس حتى مساء السبت 12/2/2022.ونفى الخضور للإذاعة الرسمية اليوم الأربعاء، تعطيل الدوام المدرسي لمدة 10 أيام بدءاً من غدٍ الخميس، مؤكدا أن السيناريوهات التي يتم طرحها ما زالت قيد الدراسة حتى اللحظة، من ضمنها السيناريو الذي تم تداوله.واشارت الخضور إلى أن وزارته تتباحث مع وزارة الصحة الفلسطيينة، حول الخيارات المتعلقة بآليات حملة التطعيم للطلبة والمدرسين في المدارس، منوهاً في الوقت ذاته إلى أنه في حال صدور أي قرارات سيتم الاعلان عنها.وأكد الناطق باسم وزارة التربية والتعليم، أن التعليم حتى اللحظة يعمل بنظامه الاعتيادي، لافتا إلى أنه في حال صدور أي تعليمات او قرارات سيتم الاعلان عنها.