شؤون فلسطينية

التربية والتعليم تكشف حقيقة تعطيل الدوام الدراسي 10 أيام

التربية والتعليم تكشف حقيقة تعطيل الدوام الدراسي 10 أيام
رام الله - دنيا الوطن
كشف صادق الخضور، الناطق باسم وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، حقيقة الاخبار التي تتحدث عن تعطيل الدوام المدرسي لمدة 10 أيام بدءاً من صباح غدٍ الخميس حتى مساء السبت 12/2/2022.

ونفى الخضور للإذاعة الرسمية اليوم الأربعاء، تعطيل الدوام المدرسي لمدة 10 أيام بدءاً من غدٍ الخميس، مؤكدا أن السيناريوهات التي يتم طرحها ما زالت قيد الدراسة حتى اللحظة، من ضمنها السيناريو الذي تم تداوله.

واشارت الخضور إلى أن وزارته تتباحث مع وزارة الصحة الفلسطيينة، حول الخيارات المتعلقة بآليات حملة التطعيم للطلبة والمدرسين في المدارس، منوهاً في الوقت ذاته إلى أنه في حال صدور أي قرارات سيتم الاعلان عنها.

وأكد الناطق باسم وزارة التربية والتعليم، أن التعليم حتى اللحظة يعمل بنظامه الاعتيادي، لافتا إلى أنه في حال صدور أي تعليمات او قرارات سيتم الاعلان عنها.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يهدم 3 آبار مياه بمسافر يطا جنوب الخليل

الاحتلال يهدم 3 آبار مياه بمسافر يطا جنوب الخليل

الاحتلال يعتقل 7 مواطنين من الخليل

الاحتلال يعتقل 7 مواطنين من الخليل

الاحتلال يعتقل مواطنا ونجليه من سلواد شمال شرق رام الله

الاحتلال يعتقل مواطنا ونجليه من سلواد شمال شرق رام الله

التربية: تعليق الدوام الوجاهي في جميع مدارس ورياض الأطفال بالضفة لمدة 10 أيام

التربية: تعليق الدوام الوجاهي في جميع مدارس ورياض الأطفال بالضفة لمدة 10 أيام

الرجوب: نأمل أن نذهب للمجلس المركزي متفقين على مخرجاته السياسية والتنظيمية

الرجوب: نأمل أن نذهب للمجلس المركزي متفقين على مخرجاته السياسية والتنظيمية

الزبيدي يكشف تفاصيل جديدة حول عملية الفرار من سجن (جلبوع)

الزبيدي يكشف تفاصيل جديدة حول عملية الفرار من سجن (جلبوع)

الاحتلال ينفذ عملية إنزال جوي جنوب غرب جنين

الاحتلال ينفذ عملية إنزال جوي جنوب غرب جنين

&#34;مع انتهاء قرار تخفيض الرسوم&#34;.. شحادة: تشديد الإجراءات بحق المركبات المخالفة بدءًا من مارس

"مع انتهاء قرار تخفيض الرسوم".. شحادة: تشديد الإجراءات بحق المركبات المخالفة بدءًا من مارس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يهدم 3 آبار مياه بمسافر يطا جنوب الخليل

الاحتلال يهدم 3 آبار مياه بمسافر يطا جنوب الخليل

الاحتلال يعتقل 7 مواطنين من الخليل

الاحتلال يعتقل 7 مواطنين من الخليل

الاحتلال يعتقل مواطنا ونجليه من سلواد شمال شرق رام الله

الاحتلال يعتقل مواطنا ونجليه من سلواد شمال شرق رام الله

مجدلاني يهنئ رئيس الصين بحلول رأس السنة الصينية

مجدلاني يهنئ رئيس الصين بحلول رأس السنة الصينية

التربية والتعليم تكشف حقيقة تعطيل الدوام الدراسي 10 أيام

التربية والتعليم تكشف حقيقة تعطيل الدوام الدراسي 10 أيام

الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ33

الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ33

اصابتان في 7 حوادث سير بغزة

اصابتان في 7 حوادث سير بغزة

تعرف على أسعار الخضار واللحوم في غزة

تعرف على أسعار الخضار واللحوم في غزة

منوعات

شاهد: والدة شيري عادل تظهر للمرة الأولى.. والتشابه غريب

شاهد: والدة شيري عادل تظهر للمرة الأولى.. والتشابه غريب

شاهد: حسن يوسف ينفجر على المنتجين &#34;بيفاصلوا في أجري وكأنهم بيشتروا طماطم&#34;

شاهد: حسن يوسف ينفجر على المنتجين "بيفاصلوا في أجري وكأنهم بيشتروا طماطم"

شاهد: منة عرفة تعلن إصابتها وزوجها وأسرتها بفيروس (كورونا)

شاهد: منة عرفة تعلن إصابتها وزوجها وأسرتها بفيروس (كورونا)

شاهد: حسن شاكوش يثير الجدل ويشد شعر منة فضالي

شاهد: حسن شاكوش يثير الجدل ويشد شعر منة فضالي

شاهد: الجمهور يسخر من هاني رمزي بعد ظهوره بمكياج وملابس نسائية

شاهد: الجمهور يسخر من هاني رمزي بعد ظهوره بمكياج وملابس نسائية

شاهد: إحدى زوجات عمرو دياب تصدم الجمهور في &#34;موسم الرياض&#34;

شاهد: إحدى زوجات عمرو دياب تصدم الجمهور في "موسم الرياض"

شاهد: الجمهور يهاجم وينتقد فيفي عبده بسبب رقصتها الجريئة

شاهد: الجمهور يهاجم وينتقد فيفي عبده بسبب رقصتها الجريئة

شاهد: حمو بيكا يهاجم الموسيقيين بتهمة التزوير

شاهد: حمو بيكا يهاجم الموسيقيين بتهمة التزوير

لأول مرة بعد 19 عام.. منى زكي تجتمع بعمل فني مع السقا

لأول مرة بعد 19 عام.. منى زكي تجتمع بعمل فني مع السقا

لهذا السبب.. أنغام تهاجم أصالة وتسيئ إليها بشكل مستفز

لهذا السبب.. أنغام تهاجم أصالة وتسيئ إليها بشكل مستفز

عربي

قاضية لبنانية تصدر مذكرة إحضار بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة

قاضية لبنانية تصدر مذكرة إحضار بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة

تحركات قطرية لتقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران

تحركات قطرية لتقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران

التحالف العربي يعلن تنفيذ 17 عملية ضد الحوثيين في مأرب وتعز

التحالف العربي يعلن تنفيذ 17 عملية ضد الحوثيين في مأرب وتعز

قناة السويس تحقق أرقاماً قياسية جديدة

قناة السويس تحقق أرقاماً قياسية جديدة